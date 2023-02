Traditionell blicken Woche für Woche kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Da stellt auch der heutige Freitag keine Ausnahme dar. Ab sofort stehen „Liaison“, „The Reluctant Traveler“ und „Pretzel and the Puppies“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Liaison

Vergangene Woche wurde die Weltpremiere zu „Liaison“ auf dem roten Teppich in Paris gefeiert, nun steht die neue Serie auf Apples Video-Streaming-Dienst bereit.

„Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können, und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen. Zwei Agenten, ehemals ein Liebespaar, müssen zusammenarbeiten, um internationale Cyberangriffe zu bekämpfen, die gegen das Vereinigte Königreich gerichtet sind. Gleichzeitig sind sie gezwungen, sich mit den verborgenen Geheimnissen ihrer zerstörerischen Beziehung auseinandersetzen.

Zur Einstimmung auf die Thriller-Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

The Reluctant Traveler

Auch „The Reluctant Traveler“ (deutscher Titel: „Urlaub wider Willen“) steht ab sofort auf Apple TV+ bereit.

Die Serie mit acht Folgen folgt Levy, während er einige der schönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt in Costa Rica, Finnland, Italien, Japan, den Malediven, Portugal, Südafrika und den Vereinigten Staaten besucht und bemerkenswerte Hotels sowie die umliegenden Orte und Kulturen erkundet.

Eigenem Bekunden zufolge ist Levy kein typischer Reiseshow-Moderator. Er ist normalerweise nicht abenteuerlustig oder versiert im Globetrottern, Allerdings ist er der Meinung, dass die Zeit endlich reif ist, seinen Horizont zu erweitern. Levy packt mit einiger Beklommenheit seinen Koffer, hofft aber, dass seine Erfahrungen zu einem ganz neuen Kapitel im Leben führen könnten, auch wenn dies bedeutet, sich mit einigen seiner lang gehegten Ängste auseinanderzusetzen.

Natürlich haben wir auch zu dieser neuen Serie den zugehörigen Trailer für euch.

Pretzel and the Puppies

„Pretzel and the Puppies“ (deutscher Titel: „Brezel und seine Dackel-Familie“) richtet sich in erster Linie an das jüngere Publikum. Lernt Brezel kennen, den längsten Dackel der Welt, der gleichzeitig Vater von fünf munteren, verspielten Welpen ist. Zusammen mit seiner Frau Greta ermutigen sie ihre Welpen, ihre Pfoten zu erheben, um Probleme zu lösen und ihre Freunde und Nachbarn in ihrer Heimatstadt Muttgomery zu begrüßen.

Der offizielle Trailer gibt euch einen Einblick.