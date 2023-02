Als im Laufe dieser Woche ein „The Problem with Jon Stewart“ Live-Stream auf YouTube angekündigt wurde, konnte man bereits erahnen, dass in Kürze eine weitere Ankündigung erfolgen wird. Genau diese wurde nun getätigt. Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass weitere Episoden der zweiten Staffel zu „The Problem with Jon Stewart“ in Kürze auf Apples Video-Streaming-Dienst starten.

Ab den 03. März geht es wieder mit „The Problem with Jon Stewart“

Apple TV+ hat neue Folgen zu „The Problem with Jon Stewart“ bekannt gegeben. Die zweite Staffel, die am Freitag, den 3. März fortgesetzt und wöchentlich ausgestrahlt wird, wird mit sechs brandneuen Folgen zu Themen wie Kriminalität, Verteidigungspolitik, Inflation, dem Rückfall der Demokratie und mehr fortgesetzt. Bei den bevorstehenden Interviews spricht Stewart mit General David Petraeus über Verteidigungsthemen, mit Staatssenator Natham Dahm (R-OK) über Verbrechen und Waffen; mit Gouverneur Gavin Newsom (D-CA) über eine Gefängnisreform und Rehabilitation, und zum allerersten Mal überhaupt wird Stewart für die Serie ins Ausland reisen, um mit führenden Vertretern der Außenpolitik zu sprechen.

Der gefeierte Moderator, Autor, Produzent, Regisseur und Fürsprecher Jon Stewart, Empfänger des Mark Twain-Preises 2022 für amerikanischen Humor, führt mit Mitgefühl und Humor, während er tief in einige der wichtigsten Themen unserer Zeit eintaucht. Mit Humor und gesundem Menschenverstand bietet die Serie harte, aktuelle und kulturbewegende Gespräche aus der Perspektive von Interessengruppen, Experten und Einzelpersonen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.

Begleitend zur Serie findet ihr einen gleichnamigen Podcast auf Apple Podcasts.