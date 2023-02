Der HomePod mini erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Erst kürzlich hat Apple mit einem Update den Temperatur und Feuchtigkeitssensor des Gerätes freigeschaltet und somit den Funktionsumfang noch einmal aufgewertet. Im Rahmen der Apple Week bei Media Markt und Saturn könnt ihr den HomePod mini aktuell günstiger kaufen. Hinweis: Die Apple Week endet allerdings heute Abend um 20:00 Uhr. Darüberhinaus bereitet Apple aktuell den Verkaufsstart des HomePod mini in einem weiteren Land vor.

HomePod mini vorübergehend reduziert

Seit ein paar Tagen feiern Media Markt und Saturn die Apple Week und haben einen Vielzahl an Produkten im Preis gesenkt. Unter anderem steht dabei der HomePod mini im Mittelpunkt. Ganz egal, ob ihr euch für den HomePod mini in Space Grau, Weiß, Orange, Blau oder Geld entscheidet, es werden nur 93,99 Euro anstatt 109 Euro fällig. Der Versand ist kostenlos.

Apple beschreibt den HomePod mini wie folgt

Er bietet beeindruckenden Sound, die Intelligenz von Siri, um Aufgaben zu erledigen, und ein unkompliziertes, komfortables und benutzerfreundliches Smart Home-Erlebnis. Mit einer Höhe von gerade mal 8,4 Zentimeter ist der HomePod mini vollgepackt mit innovativen Technologien und fortschrittlicher Software. Zusammen ermöglicht dies ein Computational Audio, das großartige Klangqualität liefert, unabhängig davon, wo er steht.

-> Hier findet ihr den HomePod mini zum reduzierten Preis

Verkaufsstart in Israel wird vorbereitet

Wenn wir schon beim Thema HomePod mini sind. Vor rund zwei Wochen hat Apple die Beta 1 zu iOS 16.4 freigegeben. Das kommende Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich. Wie sich nun zeigt, bietet iOS 16.4 auch Hinweise auf den Verkaufsstart des HomePod und HomePod mini in Israel, so The Verifier. Genau genommen, hat Apple die Unterstützung der hebräischen Sprache freigeschaltet, zumindest für Apple Mitarbeiter. Bis dato wird Hebräisch für Siri nur auf dem iPhone und iPad, allerdings nicht auf den HomePod unterstützt.