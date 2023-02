Bereits Anfang dieses Monats tauchte das Gerücht auf, dass Apple die vollständige Leistung des USB-C Ports auf zertifiziertes Zubehör beschränken könnte. Nun meldet sich ein weiterer Leaker zu Wort und stößt in das selbe Horn.

Wirklich wundern würde es uns nicht, wenn Apple den USB-C Anschluss des kommenden iPhone 15 mit in sein „Made for iPhone“-Programm (MFi) aufnehmen würde. Ähnlich ist es aktuell bei Lightning. Zubehörhersteller müssen eine Gebühr an Apple zahlen, um Zugriff auf zertifizierte Komponenten zu erhalten. Das MFi-Programm stellt sicher, dass Kabel, Kopfhörer etc. vollumfänglich mit dem Lighting-Anschluss harmonieren.

Glaubt man aktuellen Informationen des Leakers ShrimpApplePro auf Twitter, so wird Apple eine MFi-Zertifizierung für Produkte verlangen, die mit dem iPhone 15 verbunden sind. Zubehör wie zertifizierte Kopfhörer und Kabel werden bei Foxconn bereits produziert. Für gewöhnlich sind Zubehörteile von Drittanbietern preiswerter als das Original Apple Zubehör, so spart man ein paar Euros. Auf der anderen Seite muss Drittanbieter-Zubehör zunächst die Zertifizierung erhalten.

If you look on the good side tho, you can get a 3rd party MFI cable dirt cheap if you don’t like the official one.

It was like that in the past, it’s still now.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023