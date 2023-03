Im September 2019 hat Devolo mit dem Giga Bridge System ein neue Produkt auf den Markt gebracht, um das Signal vom Glasfasernetzabschluss mit Gigabitgeschwindigkeit einfach über bestehende Telefon- oder Koaxialkabel zum gewünschten Router-Standort zu transportieren. Nun erweitert der Netzwerkspezialistsein Giga Bridge Portfolio um einen Ergänzungsadapter.

Devolo Giga Bridge Coax Extension ist da

Mit einer nutzbaren Datenrate von 1 Gbit/s verteilt der Devolo Giga Bridge Multipoint die volle Geschwindigkeit des Internetanschlusses an mehrere Koaxialanschlüsse im Haus und realisiert damit ein Netzwerk, ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Adapter hinter dem Router, die das Signal per Gigabit-Ethernet-Port an Endgeräte wie Smart-TVs, Set-Top-Boxen oder Computer bringen. Der „Umweg“ über klassische Heimvernetzung wie WLAN-Zugangspunkte lässt sich damit komplett umgehen und Geräte mit besonders hohen Bandbreitenanforderungen profitieren direkt von bis zu 1 Gbit/s Datenrate.

Die neue Giga Bridge Coax Extension ergänzt das Giga Bridge Coax Starter Kit und erweitert das heimische Netzwerk um je einen Zugangspunkt mit Gigabit-Ethernet-Port. So lassen sich Installationsprojekte unterschiedlicher Komplexität passgenau umsetzen. Nutzer und professionelle Installateure profitieren dabei vom typischen devolo Komfort. Adapter lassen sich – die entsprechenden Anschlüsse vorausgesetzt – frei platzieren. Und das Heimnetzwerk kann zu jedem Zeitpunkt um bis zu acht Adapter erweitert werden, die sich mit wenigen Handgriffen nahtlos in das Setup integrieren.

Was soll ich damit anfangen? Der Glasfaseranschluss eures Internetproviders oder der Stadtwerke liegt im Keller und soll in einen anderen Raum verlegt werden? Mit der Devolo Lösung ist dies bequem möglich.

Devolo verlangt 129,90 Euro für die Devolo Giga Bridge Coax Extension über den eigenen Webshop.