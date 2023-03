Mega SIM – eine Mobilfunkmarke von Freenet – hat zum Start in den Monat März sein Portfolio überarbeitet und aufgewertet. Ab sofort startet Mega SIM mit einer Anschlusspreisbefreiung in allen Tarifen durch. Die Tarife sind weiterhin monatlich kündbar und haben ein Lifetime Pricing. Das heißt sie werden nicht teurer. Besonderes Highlight ist sicherlich der Tarif „o2 Free Unlimited Smart“ mit unbegrenztem Datenvolumen für nur 21,99 Euro.

Mega SIM: kein Anschlusspreis + monatlich kündbar

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Handytarif mit reichlich Datenvolumen zu einem attraktiven Preis seid, so werft in jedem Fall einen Blick auf die aktuellen Tarife von Mega SIM. Egal, ob ihr eine Allnet-Flat mit 20GB, 40GB, 120GB oder unbegrenztes Datenvolumen benötigt, ihr werdet fündig. Der Tarif „o2 Free Unlimited Smart“ ist dabei besonders spannend. Dies liegt nicht nur am unbegrenztem Datenvolumen und monatlichen Preis, sondern auch in der Tatsache, dass kein Anschlusspreis anfällt und der Tarif monatlich kündbar ist. Das Risiko ist somit mehr als überschaubar.

o2 Free Unlimited Smart

Unbegrenzte LTE Datenflat (bis zu 10MBit/s)

Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat)

Telefónica-Netz (o2)

EU-Roaming

monatlich kündbar

nur 21,99 Euro monatlich

kein Anschlusspreis

Zugegebenermaßen sind 10MBit/s keine Highspeed-Datenautobahn. Allerdings reicht die Geschwindigkeit aus, um sich normal im Internet zu bewegen oder Musik oder Videos zu streamen.

-> Hier geht es zu den Mega SIM Angeboten