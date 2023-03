Apple TV+ hat sich die Rechte an „Monster Factory“ gesichert. Am 17. März startet die neue Doku über aufstrebende professionelle Wrestler auf Apples Video-Streaming-Plattform.

Steigt mit „Monster Factory“ in den Ring

Apple hat die neue Dokumentarserie „Monster Factory“ angekündigt, die am Freitag, den 17. März auf Apple TV+ ihr Debüt feiern wird. Unter der Regie der für den News & Documentary Award nominierten Galen Summer sowie Naiti Gámez und produziert von Vox Media Studios sowie Public Record ist „Monster Factory“ die Geschichte von Außenseitern in einer Wrestling-Schule am Rande einer düsteren Fabrikstadt in New Jersey, die mit der Hilfe ihres harten, aber liebevollen Trainers um ihren großen Durchbruch als professionelle Wrestler kämpfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Triff das Team

Danny Cage: Eigentümer und charismatischer Trainer der Monster Factory. Danny, selbst ein ehemaliger Wrestler, muss die Veteranen und die neuen Rekruten motivieren, wenn sie das Training und die mögliche Ablehnung, die in diesem Geschäft kommen wird, überleben wollen.

Twitch: Wrestling hat ihm das Leben gerettet … im wahrsten Sinne des Wortes. Als Twitch in eine dunkle Zeit in seinem Leben eintrat, empfand er Wrestling als sicheren Ort. Als einziges Mitglied von Monster Factory, das am Tourette-Syndrom leidet, nutzte er das, was als Hindernis angesehen werden könnte, zu seinem Vorteil. Aber werden seine inneren Dämonen ihn daran hindern, den nächsten Schritt zu machen?

Bobby Buffet: Der ruhige, bescheidene gebürtige New Jerseyer ist mehr als man denkt. Tagsüber dreht er Burger in einem örtlichen Fast-Food-Restaurant um, aber wenn er die Monster Factory betritt, ist er der unersättliche Bobby Buffet. Kann er die innere Disziplin und die Führungsqualitäten aufbringen, die erforderlich sind, um die Schürze fallen zu lassen und Vollzeit in den Ring zu steigen?

Gabby Ortiz: Gabby, eine gebürtige Philadelphiaerin, die im Büro des Bürgermeisters gearbeitet hat, wurde in der Wrestlingszene schnell berühmt, musste sich aber aufgrund einer persönlichen Tragödie zurückziehen. Jetzt ist sie zurück, aber kann sie die Vergangenheit loslassen und die Wrestling-Welt so annehmen, wie sie heute ist?

Goldy: Der hübsche Junge. Aber was sich hinter diesem gemeißelten Bad-Boy-Äußeren verbirgt, ist jemand, der unter lähmender sozialer Angst leidet und Wrestling als Mittel benutzt, um seine Panikattacken zu kontrollieren. Im Ring wird er zu jemand anderem, zu jemandem, der unbesiegbar ist. Aber wird der Druck, im Rampenlicht zu stehen, am Ende zu groß sein?

Zum Start am 17. März 2023 stehen alle sechs Episoden der Dokumentation auf Apple TV+ bereit.