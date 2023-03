Ohne wenn und aber gehört das iPhone-Kamerasystem zu den Komponenten des Apple Smartphones, die sich seit dem Original-iPhone am stärksten weiterentwickelt haben. Mit einer 2MP Kamamera im Jahr 2007 gestartet, setzt Apple mittlerweile auf eine 48MP Kameras beim iPhone 14 Pro. Die „Megapixel“ sind jedoch nicht das einzige, was Apple in den letzten Jahren angepackt hat.

Angefangen mit den Fortschritten bei der Farbtreue über computergestützte Fotografiefunktionen wie Nachtmodus und Porträtmodus, bis hin zur Ultraweitwinkel-Kamera des iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro, die Makrofotografie ermöglicht — mit dem iPhone könnt ihr die Momente des Lebens komfortabel einfangen, ohne eine klobige Kamera mit herumschleppen zu müssen.

Fotograf Axel Morin spricht über die iPhone-Fotografie

Diesen Monat wird Fotograf Axel Morin seine iPhone Fotografien der letzten Jahre bei der „GSM“ präsentieren, seiner ersten Ausstellung seit dem Start seines gleichnamigen Zeitungsprojekts in limitierter Auflage im Jahr 2021. Begleitend zu seinen Fotografien wird die Ausstellung ein akustisches und visuelles Erlebnis bieten, das die Besucher: des Pariser Kulturzentrums 3537 in die Welt von Morin eintauchen lässt, von seiner Inspiration bis zu seinen Emotionen, die in jedem Foto zum Ausdruck kommen.

Um die Eröffnung der Ausstellung seine kreative Entwicklungsgeschichte mit dem iPhone zu feiern, hat Morin über einige seiner faszinierendsten Fotos reflektiert. Exemplarisch haben wir euch hier im Artikel ein Foto eingebundenen. Der Künstler schreibt

Es gefällt mir die Vielseitigkeit der Ultraweitwinkel-Kamera des iPhone zu erkunden. Auf diese Weise werden das kleinste Detail und das größte Element kombiniert, um die Kontraste der Stadt einzufangen. Ein Foto ist in erster Linie eine Geschichte — ein reflektierender Moment unserer täglichen Landschaft, eingefangen und verewigt. Ein Foto spiegelt die Wahrheit eines Moments wider, in dem die kleinsten Details zusammenkommen, um eine Emotion hervorzurufen.

