Apple TV+ hat die 2. Staffel zu „Prehistoric Planet“ (Deutscher Titel: „Ein Planet vor unserer Zeit“) angekündigt. Die Natur-Dokumentation wird von Sir David Attenborough erzählt und mit der Musik von Oscar-Preisträger Hans Zimmer untermalt. Die fünf neuen Episoden debütieren im Rahmen eines einwöchigen Events, welches am 22. Mai 2023 beginnt.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Prehistoric Planet“ an

Solltet ihr Interesse an Natur-Dokumentationen und im Speziellen an Dinosauriern haben, dann ist „Prehistoric Planet“ genau richtig für euch. Nach dem Erfolg der ersten Staffel, hat Apple TV+ nun die 2. Staffel der preisgekrönten Natur-Doku „Prehistoric Planet“ von den ausführenden Produzenten Jon Favreau und Mike Gunton sowie der BBC Studios Natural History Unit („Planet Earth“) angekündigt.

Die neue Staffel, die weltweit in einem fünftägigen, einwöchigen Event auf Apple TV+ am 22. Mai 2023 debütiert, versetzt die Zuschauer Millionen von Jahren in die Vergangenheit, um unsere Welt zu entdecken – und die Dinosaurier, die sie durchstreiften – alles in außergewöhnlichen Details. Vertont mit einer Originalpartitur des mehrfachen Oscar-Preisträgers Hans Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve für Bleeding Fingers Music.

„Prehistoric Planet“ kombiniert preisgekrönte Tierfilme, die neuesten Erkenntnisse der Paläontologie und modernste Technologie, um die spektakulären Lebensräume und Bewohner der alten Erde für ein einzigartiges, immersives Erlebnis zu enthüllen. Die zweite Staffel von „Prehistoric Planet“ erweckt die Erdgeschichte wie nie zuvor zum Leben, da die Serie neue Dinosaurier, neue Lebensräume und neue wissenschaftliche Entdeckungen präsentiert und die Zuschauer in einem epischen fünftägigen Abenteuer um die ganze Welt entführt.

Mit neuen Dinosauriern wie dem Tarchia, einem der größten Ankylosauri, bis hin zu wiederkehrenden Fanfavoriten wie dem Tyrannosaurus rex und vielen mehr, kehrt „Prehistoric Planet“ mit einer brandneuen Staffel prähistorischer Wunder zurück.