Wir haben schon über einige iPhones berichtet, die erstaunlich lange unter Wasser überlebt haben. Beispielsweise ein iPhone X im Meer oder ein iPhone 7 Plus in einem zugefrorenen Fluss. Dieses Mal ließ ein Student sein iPhone 11 versehentlich in einen See in Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, fallen. Eine Woche später wurde das Gerät geborgen, und erfreulicherweise funktioniert es immer noch.

Taucher findet iPhone 11 auf Seegrund

Da ist Apple wohl beeindruckend über das Ziel hinausgeschossen. Das iPhone 11 ist nach IEC-Norm 60529 unter IP68 klassifiziert und bietet laut Apple eine Wasserbeständigkeit von bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von bis zu zwei Metern. Das iPhone 11 von Breno Rafael überlebte gleich mehrere Tage unter Wasser.

Wie G1 berichtet, war Rafael mit dem Kajak auf dem Paranoá-See unterwegs, als er eine Frau sah, die im Wasser zu ertrinken drohte. Der Student zögerte nicht und sprang sofort ins Wasser, um die Frau zu retten. Nachdem er sie an das Ufer des Sees gebracht hatte, stellte er fest, dass er sein iPhone verloren hatte.

Er hatte keine Hoffnung mehr, sein Smartphone zu finden, doch dann passierte etwas. Eine Woche später fand der Tauchlehrer Edinho Rocha bei einem Nachttauchgang mit seinen Schülern ein iPhone sieben Meter unter Wasser im selben See.

„Ich steckte es [das iPhone] in meine Westentasche. Als ich an die Oberfläche kam, dachte ich, dass das Telefon nicht mehr funktioniert. Doch dann sah ich, dass der Bildschirm funktionierte“, so Rocha. Der Ausbilder benutzte dann das Notfallmenü des iPhone, um zu sehen, wem das Gerät gehörte, und suchte in sozialen Netzwerken nach ihm.

Der Student sah den Beitrag über das gefundene iPhone im Internet und ging zu Rocha, um sein iPhone zurückzubekommen. „Mal sehen, ob er das Telefon wirklich entsperren kann“, sagte der Ausbilder. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Gerät, das er fand, tatsächlich um das iPhone, das Rafael eine Woche zuvor im See verloren hatte. Rafael entsperrte das iPhone, und das Gerät funktionierte tatsächlich, als wäre nichts passiert.

Das iPhone 14 Pro hat ebenfalls eine IP68-Zertifizierung, aber Apple gibt an, dass das Gerät sogar bis zu sechs Meter Tiefe (bis zu 30 Minuten) ohne Probleme überstehen kann. Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass Wasser- und andere Flüssigkeitsschäden am iPhone nicht durch die Garantie abgedeckt sind.