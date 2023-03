Im Februar lief die Thriller-Serie „Liaison“ auf Apple TV+ an. Wie wir es von Apple gewohnt sind, werden neue Original-Serien und -Filme mit kurzen Clips auf Video begleitet. Ab sofort steht ein weiterer begleitender Clip zu „Liaison“ zur Ansicht bereit.

Liaison – Inside The Action [Apple TV+]

Nachdem Apple zuletzt „Liaison – An Insider Look“ veröffentlicht hatte, steht ab sofort „Liaison – Inside The Action“ auf YouTube bereit.

„Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können, und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen. Zwei Agenten, ehemals ein Liebespaar, müssen zusammenarbeiten, um internationale Cyberangriffe zu bekämpfen, die gegen das Vereinigte Königreich gerichtet sind. Gleichzeitig sind sie gezwungen, sich mit den verborgenen Geheimnissen ihrer zerstörerischen Beziehung auseinandersetzen.

In der Beschreibung zu „Liaison – Inside The Action“ heißt es

Verfolgungsjagden. Zugwracks. Nahkampf in einem Aufzug. Keine Greenscreens erforderlich. Sehen Sie sich all die Arbeit an, die in den ununterbrochenen Wahnsinn von Liaison geflossen ist.