Apple hat vor wenigen Augenblicken das iPhone 14 und iPhone 14 in einer neuen Farbe angekündigt. Ab kommenden Freitag (10. März 2023) können iPhone 14 und iPhone 14 Plus auch mit der Farboption „Gelb“ über den Apple Online store bestellt werden.

Gib dir Gelb! Apple stellt neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus vor

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, nun haben wir es Schwarz auf Weiß. Apple hat soeben das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in einem neuen Gelb angekündigt, das die Modelle in diesem Frühjahr um eine weitere Farbe ergänzt.

Ansonsten bleibt beim iPhone 14 (Plus) alles beim Alten (hier findet ihr unseren iPhone 14 Plus Testbericht) Die wunderschön designten und widerstandsfähigen iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben eine robuste Ceramic Shield Vorderseite, besitzen ein überarbeitetes Innenleben für nachhaltigere Performance, sind einfacher zu reparieren und bieten eine erstaunliche Batterielaufzeit: Das iPhone 14 Plus hat die längste Batterielaufzeit, die es jemals bei einem iPhone gegeben hat. Beide Modelle besitzen ein Zwei-Kamera-System für atemberaubende Fotos und Videos, den leistungsstarken A15 Bionic Chip und innovative Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung.

Preis & Verfügbarkeit

Die iPhone 14 und iPhone 14 Plus Modelle im neuen Gelb können ab Freitag, 10. März 2023 (14 Uhr) über den Apple Online Store vorbestellt werden und sind ab Dienstag, 14. März 2024 erhältlich. iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind weiterhin in Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau und Violett mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB ab 999 Euro bzw. 1.149 Euro erhältlich