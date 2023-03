Apple hat in der Nacht zu heute ein Update für GarageBand für Mac veröffentlicht. Genau genommen, könnt ihr ab Sofort GarageBand in Version 10.4.8 aus dem Mac App Store herunterladen und installieren.

Apple beschreibt GarageBand wie folgt

Mit GarageBand ist es so einfach wie nie zuvor, großartige Songs auf dem Mac zu erstellen. So kannst du beispielsweise Drummer verwenden, um eigene Songs mit realistischen, professionell produzierten und performten Drum-Grooves zu optimieren. Mit Smart Controls bearbeitest du den Sound jedes einzelnen Instruments in der Sound-Bibliothek. Verwende Amp Designer, um Verstärker, Boxen und Pedale für E-Gitarren kreativ zu kombinieren, oder sorge für ordentlich Bass mit dem Bass Amp Designer. Steuere GarageBand und spiele beliebige Software-Instrumente mit der App „Logic Remote“ drahtlos auf dem iPad. Verwende iCloud, um GarageBand-Projekte auf mehreren Macs synchron zu halten, oder importiere sogar Songs aus GarageBand für iOS direkt aus iCloud.