Die ersten beiden Staffeln von „Ted Lasso“ waren zweifelsohne ein großer Erfolg auf Apple TV+ und die dritte Staffel startet am 15. März 2023. Es könnte die letzte Staffel der sympathischen Erfolgsgeschichte werden. So hatten die Autoren bereits mehrfach angedeutet, dass es noch keinen Plan gibt, die Serie über die dritte Staffel hinaus fortzuführen. In einem neuen Interview mit Deadline weicht Hauptdarsteller Jason Sudeikis der Frage zu einer dritten Staffel aus, deutet aber an, dass Ted Lassos Geschichte ein Ende findet.

„Das ist das Ende der Geschichte, die wir erzählen wollten“

Bereits im Jahr 2020 erklärte Ted Lasso-Schöpfer Bill Lawrence, dass die Serie wahrscheinlich nach der dritten Staffel enden würde, da die Serie ursprünglich auf drei Staffeln ausgelegt war. Seitdem gehen viele Fans davon aus, dass die dritte Staffel die letzte sein wird, auch wenn dies noch nicht bestätigt wurde.

In einem Gespräch mit Deadline wollte Sudeikis erneut nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die dritte Staffel die letzte sein wird. Er bestätigte jedoch, was Lawrence zuvor sagte, dass dies das Ende des ursprünglichen Handlungsbogens sei.

Sudeikis meinte auch, dass die Fans vielleicht keine vierte Staffel wollen, nachdem sie gesehen haben, was in der dritten Staffel passiert:

„Dies ist das Ende der Geschichte, die wir erzählen wollten, die wir zu erzählen gehofft haben, die wir gerne erzählt haben. Die Tatsache, dass die Leute mehr wollen und neugierig sind auf mehr als das, was sie noch nicht kennen – nämlich Staffel 3 -, ist sehr schmeichelhaft. Vielleicht werden sie am 31. Mai, wenn alle 12 Episoden der Staffel veröffentlicht worden sind, sagen: ‚Mann, wisst ihr was, wir haben es verstanden, uns geht es gut. Wir brauchen nicht mehr, wir haben es verstanden.‘ Aber bis es so weit ist, schätze ich die Neugierde, die über das hinausgeht, was wir bis jetzt erreicht haben.“

Sudeikis sprach auch die Möglichkeit eines möglichen Ted Lasso-Spin-offs an, das auf einem der anderen Stars der Serie basieren könnte:

„Ja, ich denke, wir haben den Tisch für alle möglichen Leute gedeckt … um die weitere Erzählung dieser Geschichten zu sehen“, sagte er. „Auch hier kann ich nicht anders, als die Frage als Schmeichelei für das zu verstehen, was wir alle, die wir an der Serie gearbeitet haben, zu tun versucht haben. Es ist wirklich nett von den Leuten, das überhaupt in Betracht zu ziehen, weil man nie weiß, was passiert, wenn man etwas macht. Die Tatsache, dass die Leute mehr wollen, auch wenn es ein anderer Weg ist, ist schön.“

Die dritte Staffel von Ted Lasso feiert am 15. März auf Apple TV+ Premiere. Die Staffel besteht aus zwölf Episoden und wird am 31. Mai enden.