Apple hat soeben Apple Music Classical angekündigt. Dabei handelt es sich um eine brandneue, eigenständige App speziell für klassische Musik. Apple Music Classical kann ab sofort im App Store vorbestellt werden, der offizielle Startschuss fällt am 28. März 2023.

Apple kündigt neue Apple Music Classical App an

Ursprünglich sollte Apple Music Classical bereits im vergangenen Jahr starten. Allerdings verzögerte sich das Ganze und wir hatten uns in den letzten Wochen bereits gefragt, wann Apple Music Classical offiziell angekündigt wird. Am heutigen Tag hat Apple einen konkreten Termin genannt.

Mit Apple Music Classical lassen sich mit volloptimierter Suche schnell und einfach Aufnahmen im weltgrößten Katalog für klassische Musik finden. Ihr könnt viele beliebte klassischen Stücke mit immersivem 3D-Audio auf ganz neue Art erleben und sie in der besten verfügbaren Audioqualität genießen. Laut Apple ist Apple Music Classical das ultimative Klassikerlebnis, mit hunderten kuratierten Playlists, tausenden exklusiven Alben, interessanten Biographien von Komponisten, ausführlichen Leitfäden für viele wichtige Werke, intuitiven Browsing-Features und vielem mehr.

Apple Music Classical bietet…

Den weltgrößten Katalog mit klassischer Musik, mit über 5 Millionen Aufnahmen und Werken – von Neuveröffentlichungen bis hin zu gefeierten Meisterwerken.

Tausende exklusive Alben.

Suche nach Komponisten, Werk, Dirigenten und sogar nach der Katalognummer, um bestimmte Aufnahmen sofort zu finden.

Die beste Audioqualität (bis zu 192 kHz/24 Bit, hochauflösend und verlustfrei) mit tausenden Aufnahmen in immersivem 3D-Audio.

Vollständige und genaue Metadaten, damit Hörer immer wissen, welches Werk und welcher Künstler gespielt wird.

Tausende redaktionelle Anmerkungen, wie Biographien von Komponist:innen, Beschreibungen von wichtigen Werken und mehr.

Apple Music Abonnenten können die App dann als Teil ihres Abos ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Sie kann ab sofort hier im App Store vorbestellt werden. Nach der Vorbestellung wird Apple Music Classical automatisch am Erscheinungsdatum (28. März 2023) heruntergeladen. So können diejenigen, die automatische Updates in ihren Einstellungen eingeschaltet haben, ihr Hörerlebnis sofort beginnen.

Einen weiteren Vorgeschmack gibt es hier.

Die Hörer von Apple Music Classical erhalten außerdem brandneues, exklusives Artwork, wie eine Reihe von einzigartigen, hochauflösenden digitalen Porträts von vielen der weltgrößten Komponist – und es kommen noch viele weitere hinzu. Die Bilder wurden von ausgewählten Künstlern erstellt und kombinieren historische Infos mit Farbpaletten und künstlerischen Referenzen aus den jeweiligen Klassikperioden. Das Ergebnis sind beeindruckende, detailreiche Bilder, mit denen Hörer bekannte Musiker wie nie zuvor erleben können.

Als Voraussetzung nennt Apple ein Apple Music Abonnement (Einzelperson, Studierende, Familie oder Apple One). Nicht verfügbar mit Apple Music Voice Abo. Apple Music Classical ist verfügbar auf allen iPhone Modellen mit iOS 15.4 oder neuer. Eine iPad-App gibt es zum Start nicht. Allerdings wird es für Android eine Apple Music Classical App geben. Diese wird laut Apple bald verfügbar sein.