Wie Reuters berichtet, investiert Apple in ein Musik-Unternehmen namens Gamma. Gegründet von dem ehemaligen Apple Music Global Creative Director Larry Jackson will das Startup eine „Alternative zur traditionellen Medienproduktion“ bieten. Gamma will Musik-Inhalte erstellen, vertreiben sowie vermarkten und dabei den Künstlern helfen, ihre eigene Marke aufzubauen.

Als Musiker eine Marke aufbauen

Es ist nicht bekannt, was genau Apple mit seiner Investition in Gamma erreichen will, und die Bedingungen des Deals sind unklar. Was aber finanziert wird, ist eine Komplettlösung für die Musikproduktion, die die Rolle des traditionellen Musikverlags als Zwischenhändler für Inhalte offenbar überflüssig machen soll.

Nach Larry Jacksons Weggang von Apple gründete er Gamma als Alternative zu den traditionellen Plattenfirmen. Gamma wird die Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formen unterstützen, von Musik über Videos bis hin zu Podcasts, und auch den Vertrieb von Audio- und Videoinhalten über Vydia anbieten, ein Unternehmen, das im Dezember 2022 übernommen wurde.

„Die Künstler, die die heutige Kultur prägen, machen nicht nur Musik, sondern auch Videos, Filme, Podcasts, Mode und mehr“, sagt Jackson in einer Erklärung. „Sie sollten nicht durch mehrere Reifen springen müssen, um sich selbst präsentieren zu können.“

Laut Gamma werden die ersten Projekte die Zusammenarbeit mit Snoop Doggs Death Row Collection, Rick Ross und Naomi Campbell beinhalten. Auch eine Partnerschaft mit Todd Boehlys Eldridge, einem weiteren großen Geldgeber, ist geplant.

Gamma wird Inhalte erstellen, vertreiben und vermarkten und Künstlern, die versuchen, eine Marke aufzubauen und über die Musik hinaus zu expandieren, Ressourcen und Beratung zur Verfügung stellen.