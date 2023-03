Apple ist in Japan seit vielen Jahren besonders beliebt. Dies unterstreichen noch einmal aktuelle Zahlen, die den Smartphone-Markt in Japan darstellen. Trotz eines geschwächten Markts dominierte Apple auch im vergangenen Jahr 2022 den Smartphone-Marktanteil in Japan.

iPhone dominiert Smartphone-Marktanteil in Japan

Das abgelaufene Weihnachtsquartal verlief für Apple durchwachsen. Insbesondere die Lieferschwierigkeiten beim beliebten iPhone 14 Pro machten Apple zu schaffen. Dies zeigte sich unter anderem in den Apple Q1/2023 Quartalszahlen. Nicht falsch verstehen. Die Apple Quartalszahlen konnten sich definitiv sehen lasen, hatten allerdings eine kleine Delle.

Die Analysten von IDC haben sich die Smartphone-Verkäufe in Japan während des Jahres 2022 genauer angeguckt. Alles in allem sanken die Smartphone-Verkäufe in Japan um 8,1 Prozent auf 34,3 Millionen Einheiten. Apple konnte im abgelaufenen Jahr 16,6 Millionen iPhones in Japan verkaufen. Dies entspricht einem Marktanteil von 48,4 Prozent (Rückgang um 3,8 Prozent im Vergleich zum Allzeit-Hoch im Jahr 2021).

Betrachtet man nur das Weihnachtsquartal 2022 in Japan, so sanken die Smartphone-Verkäufe um 16 Prozent auf 8,5 Millionen Einheiten. Apple war in diesem Zeitraum allerdings besonders stark und könnte 4,4 Millionen Geräte verkaufen (Marktanteil: 51,2 Prozent).