Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die neue Kinder- und Familienserie „Eva the Owlet“ (deutscher Titel „Eule Eva“) angekündigt hat. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Der Startschuss fällt am 31. März 2023, vorab steht nun der offizielle Trailer bereit.

„Eule Eva“ startet am 31. März auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute den Trailer zu „Eule Eva“ veröffentlicht. Die neue animierte Kinder- und Familienserie basiert auf der Scholastic-Bestseller-Buchreihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott und feiert ihr Debüt am 31. März 2023 auf Apple TV+.

In „Eule Eva“ spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die Tür an Tür mit ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus!

Seit ihrer Erstveröffentlichung wurde „Owl Diaries“ bereits in acht Sprachen übersetzt und ist mittlerweile drei Millionen Mal verkauft worden.

Produziert vom preisgekrönten Scholastic Entertainment („Clifford the Big Red Dog“, „Goosebumps“, „The Magic School Bus“) mit Produktionsdiensten und 4K-Animation von Brown Bag Films, dem Emmy-prämierten und Oscar-nominierten Studio der 9 Story Media Group in Dublin und Bali („Doc McStuffins“, „Vampirina“, „Octonauts“), enthält „Eule Eva“ auch Original-Songs des von der Kritik gefeierten Musikers und Singer-Songwriters Fitz of Fitz and the Tantrums.