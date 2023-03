Nachdem Apple mit Face ID die nächste Generation der biometrischen Authentifizierung für das iPhone eingeführt hatte, wünschten sich viele Fans von Touch ID eine Rückkehr des Fingerabdruckscanners in Top-iPhones. Die Lösung könnte eine Technologie sein, die den Scanner unter das Display platziert. Entsprechende Sensoren sind bei einigen Mitbewerbern bereits im Einsatz, erfüllen bisher jedoch nicht Apples Ansprüche. Einem neuen Gerücht zufolge forscht Apple weiter an der Technologie des Fingerabdrucksensors unter dem Bildschirm für ein iPhone, um Touch ID in einem Full-Screen-iPhone wieder einführen zu können.

Touch ID unter dem Display

Obwohl die Gerüchteküche schon des Öfteren davon ausgegangen ist, dass die Zeit für ein iPhone mit Touch ID unter dem Display reif ist, bleibt Apples Roadmap für die Technologie bestenfalls undurchsichtig. Es ist kein Geheimnis, dass Apple seit mindestens 2013 an einem Touch ID-System arbeitet, das unter dem Display platziert werden soll, wobei dem Unternehmen im Laufe der Jahre mehrere zugehörige Patente zugesprochen wurden.

In einer Forschungsnotiz aus dem Jahr 2021 hatte der Analyst Ming-Chi Kuo vorausgesagt, dass Apple mindestens ein neues iPhone-Modell mit einem Fingerabdruckscanner unter dem Display in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt bringen würde. Sieben Monate später sagte Kuo jedoch, dass es unwahrscheinlich sei, dass Apple im Jahr 2023 oder 2024 ein Premium-iPhone mit Touch ID auf den Markt bringen werde. Dann wurde es wieder ruhig um die Technologie.

Nun bringt der Leaker „yeux1122“ wieder Wind in die Gerüchtesegel. So berichtet er auf dem koreanischen Naver-Blog, dass laut Branchenquellen zunächst Face ID unter das Display wandern wird. Touch ID soll dann zwei bis drei Jahre später nachziehen. Wenn man das Entwicklungstempo der Technologie betrachtet, wie es in der Roadmap des Branchenberaters Ross Young skizziert wird, könnte eine neue Version von Touch ID unter dem Display demnach frühestens im Jahr 2026 kommen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Apple Touch ID jemals unter den iPhone-Bildschirmen platzieren wird.