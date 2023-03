Es vergeht aktuell kaum ein Tag, an dem Apple TV+ nicht eine neue Original-Serie ankündigt oder einen neuen Trailer veröffentlicht. Am heutigen Tag geht es mit “The Last Thing He Told Me“ weiter. Apple TV+ hat soeben den offiziellen Trailer veröffentlicht und gleichzeitig den Starttermin für den 14. April 2023 bestätigt.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu “The Last Thing He Told Me“

Apple TV+ hat heute den Trailer zu „The Last Thing He Told Me“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine fesselnde limitierte Serie, die auf dem gefeierten New York Times Bestseller Nr. 1 von Laura Dave basiert. Das siebenteilige Drama mit Jennifer Garner in der Hauptrolle und ausführenden Produktion verfügt über eine Ensemblebesetzung, zu der auch Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults und John Harlan Kim gehören.

„The Last Thing He Told Me“ wird von Reese Witherspoons Hello Sunshine und 20th Television produziert. Die ersten beiden Folgen debütieren am Freitag, den 14. April 2023.Apple TV+. Anschließend folgen bis zum 19. Mai jeweils freitags neue Episoden.

Die Serie folgt Hannah (gespielt von Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes herauszufinden.

Der am 4. Mai 2021 von Simon & Schuster als Hardcover veröffentlichte Roman „The Last Thing He Told Me“ wurde sofort zum Bestseller Nr. 1 der New York Times und blieb über ein Jahr auf dieser Bestseller-Liste. Er war der Gewinner des Goodreads Choice Awards für den besten Thriller/die beste Spannung des Jahres 2021, ein Amazon-Bestes Buch des Jahres 2021, ein Apple-Bestes Buch des Jahres 2021; und im Jahr 2022 war „The Last Thing He Told Me“ eines der beliebtesten Bücher, die in Bibliotheken in ganz Amerika ausgeliehen wurden, sowie das beliebteste E-Book Nr. 1. Bis heute hat sich das Buch allein in den Vereinigten Staaten mehr als zwei Millionen Mal verkauft und wurde in 38 Ländern rund um den Globus angenommen, einschließlich Großbritannien, wo es vom Richard and Judy Book Club ausgewählt wurde. Die Taschenbuchausgabe von „The Last Thing He Told Me“ wird erstmals am 21. März 2023 erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden.