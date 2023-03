Apples Ziel beim iPhone ist ein Display, das die gesamte Vorderseite des Geräts einnimmt, ohne Unterbrechungen für die Sensoren und Kamera. Dazu müssen jedoch neue Wege gefunden werden, um die Komponenten unter dem Display zu implementieren. Experten zufolge wird zunächst Face ID unter das Display wandern, gefolgt von der Selfie-Kamera. Der renommierte Analyst Ross Young hatte letztes Jahr hierfür bereits einen Zeitplan prognostiziert. Demnach sollte Face ID im Jahr 2024 unter das Display verlegt werden. Nun muss er seine Prognose anpassen, da es „Sensorprobleme“ gibt.

Face ID wandert frühesten 2025 unter das Display

Apples erster Ansatz, Face ID in das Display einzubetten, war bekanntlich die Notch, die den zentralen Bereich der Statusleiste oben auf dem iPhone einnimmt. Mit den iPhone 14 Pro Modellen ist Apple von einer einzelnen Notch zu zwei Aussparungen im Display übergegangen. Diese beherbergen die Face ID-Komponenten sowie Kamera und werden als ein einziger pillenförmiger Ausschnitt getarnt. Das Unternehmen hat diesen Bereich geschickt in einen Teil der Benutzeroberfläche verwandelt, indem es die scheinbare Breite vergrößert und kontextbezogene Inhalte darin anzeigt.

Der nächste Schritt sieht eine Verlegung der Face ID- und Kamera-Komponenten unter das Display vor. Hierfür besitzt Apple bereits einige Patente, doch eine Umsetzung, die Apples Qualitätsanspruch entspricht, war bisher nicht in greifbarer Nähe. Ross Young hatte zunächst berichtet, dass Apple im Jahr 2024 im Zuge des iPhone 16 Face ID unter das Display implementieren wird. Jetzt muss Young seine Vorhersage anpassen, da es offensichtlich Probleme bei der Umsetzung gibt. So schreibt der Analyst auf Twitter, dass der Zeitrahmen aufgrund von „Sensorproblemen“ auf frühestens 2025 verschoben wurde.

Under panel Face ID is now expected to be pushed at least a year to 2025 or later due to sensor issues. — Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023

Young gab zuvor auch an, dass im Jahr 2026 beim iPhone 18 zusätzlich die Selfie-Kamera unter das Display wandern wird und somit die Notch bzw. Dynamic Island komplett verschwinden würde. Ob sich an diesem Zeitplan etwas geändert hat, spricht er in seinem neuen Tweet nicht an.

Youngs geänderter Zeitrahmen widerspricht einem Bericht der koreanischen Publikation The Elec, in dem behauptet wurde, dass Face ID unter dem Display beim iPhone 16 Pro im nächsten Jahr eingeführt wird. Young ist in der Regel sehr zuverlässig, so dass die Technologie wahrscheinlich noch mindestens zwei Jahre entfernt sein wird. In der Zwischenzeit wird vermutet, dass Apple dieses Jahr die Dynamic Island auf alle vier iPhone 15 Modelle ausweiten wird, nachdem die Funktion letztes Jahr für die iPhone 14 Pro Modelle eingeführt wurde.