Gardena hat heute bekannt gegeben, dass das Gardena smart system ab sofort auch Google Home unterstützt. Damit können Gartenbesitzer ihre Geräte in Haus und Garten auch über Google Home steuern. Neue wie auch vorhandene Geräte können in das Ökosystem eingebunden werden. Dies ermöglicht eine synchronisierte Bewässerung und Rasenpflege, Beleuchtung des Gartens oder die Nutzung anderer smarter Geräte.

Seit den Anfängen von Gardena smart system haben wir das „Smart Home System für den Garten“ von Gardena begleitet. So haben wir im vergangenen Jahr unter anderem den Marktstart des Gardena Mähroboter mit LONA-Technologie begleitet und euch über die verschiedenen Updates, die zwischenzeitlich erschienen sind, informiert.

Kurz bevor der Frühling durchstartet, geht es nun mit der nächsten Neuerung aus dem Hause Gardena weiter. Neben Apple Home und Amazon Alexa unterstützt Gardena mit Google Home nun auch den dritten der großen drei Smart Home Plattformen, sowie einen weiteren elementaren Sprachassistenten. Das Portfolio der Cloud Plattformen wird so abgerundet und umfasst neben den genannten auch SMART.HOME by Hornbach, MagentaZuhause App und Home Connect Plus.

Gardena schreibt

Von sämtlichen Gardena Mährobotern über die smart Water Control Bewässerungssteuerung, smart Irrigation Control und smart Sensor bis hin zum smart Zwischenstecker lassen sich die Gardena-Geräte auch mit Google Home steuern. Sie können mündlich mit dem Google Assistant, oder über die Google Home App mittels weniger Klicks installiert, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Auch Arbeitsstatus oder Messwerte der Geräte können so abgefragt werden. Über Google Home lassen sich, wie auch bei Alexa oder Apple Home, einfache Routinen erstellen und Geräte verschiedenster Hersteller miteinander verbinden. Google Home ist eine Cloud-to-Cloud Integration, über die die individuellen, gartenspezifischen Anwendungsfälle und Einstellungen der Nutzer einfach abgebildet werden können.

Die einmalige Einrichtung der Bewässerungspläne geschieht zunächst über die App von Gardena, die den Nutzer zu den besten Einstellungen berät. Sobald dies erfolgt ist, hört die Bewässerung dann sprichwörtlich aufs Wort oder folgt dem Klick in der App von Gardena oder Google Home.

Klingt in jedem Fall spannend. Egal, ob ihr eine smarte, automatisch gesteuerte Bewässerung für den Garten, plant, um eure Planzen effizient mit Wasser zu versorgen, oder den Mähroboter jederzeit und von jedem Ort aus programmieren, überwachen und bedienen möchtest, mit dem Gardena smart system ist dies problemlos möglich.

