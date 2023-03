Nachdem für Pixelmator Pro mit Version 3.2 Ende letzten Jahres ein großes Update erschienen ist, gab es bereits einige Neuerungen für das vielseitige Bildbearbeitungsprogramm. So lassen sich mittlerweile mit einer „Deband“-Funktion ungewünschte Farbstreifen (Color Banding) automatisch aus Fotos entfernen. Das nächste kleinere Update bringt jetzt neue Mockup-Vorlagen für Apple-Geräte, darunter iPhone, iPad und MacBook.

Pixelmator Pro für den Mac kommt seit mehreren Jahren bei uns zum Einsatz. Mit einem Preis von 59,99 Euro bietet das umfangreiche Bildbearbeitungsprogramm in unseren Augen ein absolut überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Lobenswert ist, dass regelmäßig Updates mit Neuerungen und Verbesserungen veröffentlicht werden.

Die neueste Version 3.3.1 bietet unter anderem zwölf Mockups für Apple-Geräte, darunter iPhone, iPad und MacBook. So könnt ihr schnell tolle Grafiken für Social Media oder Einladungen erstellen. Hierfür müsst ihr nur die gewünschte Gerätevorlage auswählen und könnt dann beliebige Screenshots, Fotos oder Texte einfügen.

Im Pixelmator Blog erklärt das Unternehmen:

„Pixelmator Pro 3.3.1 enthält 12 neue, hochwertige Geräte-Mockups für die neuesten Mac-, iPhone- und iPad-Geräte. Im heutigen Update findest du eine Sammlung wunderschöner, originalgetreuer Mockups und einige beeindruckende stilisierte Versionen, die von professionellen Künstlern entworfen wurden.

Die neuen Geräte-Mockups wurden nach Apples Design-Standards entworfen und eignen sich für so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst – vom persönlichen Gebrauch bis hin zu Web-Publishing, Produktmarketing und mehr. Du kannst die Mockups ganz einfach personalisieren, indem du die Platzhalterbilder durch deine eigenen Entwürfe ersetzt, oder aus einer Vielzahl von schönen Schattenstilen und Hintergrundfarben den Look wählst, der am besten zu deinem Design passt. Und dank der pixelgenauen Bildschirmgrößen kannst du sicher sein, dass deine Designs immer außergewöhnlich scharf aussehen.“