Begleitend zum Verkaufsstart des iPhone 14 und iPhone 14 Plus in „Gelb“ hatte Apple einen englisch-sprachigen Werbespot mit dem Titel „Hello Yellow“ veröffentlicht. Mittlerweile hat Apple den für Deutschland lokalisierten Clip „Gib dir Gelb“ veröffentlicht. Kaum auf den Markt, könnt ihr auch beim gelben iPhone 14 (Plus) bereits bares Geld sparen. Kurzum: Die Straßenpreise sind bereit gesunken.

Apple Werbespot: „Gib dir Gelb“

Etwas mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb angekündigt hat. Seit vergangenem Freitag lässt sich die neue Farboption über den Apple Online Store bestellen. Vergangenen Dienstag erfolgte dann der offizielle Verkaufsstart. Mittlerweile hat Apple auch den deutschen Werbespot veröffentlicht.

Das Video bietet eine Mischung aus Live-Action und Animation, im Hintergrund ist das Lied „Le Banana Split“ von Lio zu hören. Die dominante Farbe in den Clip ist – wie sollte es anders sein – die Farbe „Gelb“.

iPhone 14 in „Gelb“ bereits mit Rabatt erhältlich

Während Apple für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus je nach Speichergröße mindestens 999 Euro bzw. 1149 Euro verlangt, purzeln die Preise bereits bei Händlern. Bei Amazon zahlt ihr beispielsweise für das gelbe iPhone 14 nur 925,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 73,01 Euro bzw. 7 Prozent. Für das gelbe iPhone 14 Plus verlangt Amazon 1055,99 Euro. Hier spart ihr 93,01 Euro bzw. 8 Prozent.

