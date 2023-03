Foxconn ist an der Produktion zahlreicher Apple Produkte beteiligt. Bei den AirPods ist der Fertiger bis dato noch nicht zum Zuge gekommen. Dies ändert sich zukünftig allerdings. Wie Reuters berichtet, konnte Foxconn eine Auftrag gewinnen, um erstmals AirPods zu produzieren.

Foxconn produziert erstmals AirPods

Foxconn konnte sich einen AirPods-Auftrag von Apple sichern. Aus diesem Grund plant der Hersteller den Bau einer Fabrik in Indien und unterstreicht damit die Bemühungen des wichtigsten Apple-Zulieferers, die Produktion von China in andere Länder zu verlagern. Genau genommen, soll für mehr als 200 Millionen Dollar eine neue AirPods-Fertigungsanlage im südindischen Bundesstaat Telangana errichtet werden. Der Bau der Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen und die Produktion soll frühestens 2024 aufgenommen werden.

Intern, so der Bericht von Reuters, haben Foxconn-Manager intern diskutiert, ob man aufgrund der relativ niedrigen Gewinnmargen den Deal mit Apple eingehen soll. Letztendlich hat sich jedoch dafür entschieden, um das Engagement mit Apple weiter zu stärken.

Die Entscheidung in Indien zu fertigen, soll von Apple forciert und gefordert worden sein. Apple hat in den letzten Jahren verstärkt seine Fertigung diversifiziert. So möchte das Unternehmen unabhängiger von einzelnen Ländern, insbesondere China, werden. Es ist nicht klar, welche AirPods-Modelle Foxconn fertigen wird.

AirPods Pro 2 aktuell mit 50 Euro Rabatt erhältlich

Thematisch passend, haben wir noch einen Tipp für euch. In den letzten Wochen sind die Straßenpreise der AirPods Pro 2 langsam, aber stetig gesunken. Während Apple im Apple Online Store 299 Euro verlangt, zahlt ihr bei Amazon nur 249 Euro. Ihr spart 50 Euro bzw. 17 Prozent.