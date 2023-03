Seit mehreren Jahren – genau genommen seit dem Jahr 2020 – legt Apple beim Kauf eines neuen iPhone-Modells kein USB-Ladegerät mehr bei. Diese Entscheidung wurden anfänglich von einigen Anwender kritisiert. Diese warfen Apple vor, die Entscheidung nicht aus Umweltschutzgründen, sondern aus Gründen von Kostensenkungen getroffen zu haben. Anstatt sich ein neues USB-C Ladegerät zu kaufen, greifen nach wie vor zahlreiche Anwender noch auf ältere Ladegeräte. Nun wird Apple nachgesagt, dass man beim iPhone 15 auf einen USB-C Anschluss mit MFi-Anforderungen wechselt.

iPhone 15: MFi-Anforderungen wird Nachfrage nach USB-C Ladegeräten steigern

Die Gerüchte der letzten Wochen besagen, dass Apple beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro auf einen USB-C Anschluss setzen wird. Es heißt, dass die Geräte eine MFi-Zertifizierung für einen vollständigen USB-C Zugriff erfordern. Dies könnte sich auch auf die Ladeleistung auswirken.

Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass Apple die Bestellungen für sein 20-W-USB-C-Ladegerät bis zum zweiten und dritten Quartal 2023 um 120 Prozent erhöht. Dies ist Berichten zufolge auf den Optimismus des Unternehmens in Bezug auf die starke Ersatznachfrage nach 20-W-USB-C-Ladegeräten zurückzuführen. Kunden können beim iPhone 15 nicht mehr auf ihre alten Lightning-Kabel oder USB-A-Ladegeräte zurückgreifen, sodass sie ein oder mehrere Ladegeräte zusammen mit dem neuen iPhone kaufen könnten. Alles in allem erwartet Kuo eine Steigerung von 30 bis 40 Prozent im Jahresvergleich beim Verkauf von 20W USB-C Ladegeräten, so dass insgesamt zwischen 230 und 240 Millionen Einheiten über die Ladetheke gehen.

Weiter glaubt Kuo, dass Apple die Schnellladeleistung von MFi-zertifizierten Ladegeräten für das iPhone 15 optimiert.

Sollte Apple tatsächlich beim iPhone 15 auf USB-C setzen – aktuell gehen wir fest davon aus – so wird das nicht nur Apples Verkäufe von USB-C Ladegeräten beflügeln, auch Drittanbieter werden von dieser Umstellung massiv profitieren. In der Tat gibt es zahlreiche leistungsfähige und kompakte USB-C Ladegeräte (unter anderem von Anker und Ugreen), wie preislich deutlich attraktiver sind als die Apple eigenen Netzteile.

