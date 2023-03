Vodafone hat heute seine Osteraktion gestartet. Auch wenn uns noch ein paar Tage vom Osterfest trennen, hält Vodafone für seine Kunden bereits ein vorzeitiges Ostergeschenk bereit. Zeitlich befristet erhält jeder Neukunde beim Erwerb einer Start, S, M und Digital Prepaid-Karte 6 Monate lang ein doppeltes Datenvolumen.

Zu Ostern schenkt Vodafone neuen CallYa Kunden doppeltes Datenvolumen!

Vodafone schenkt seinen CallYa-Kunden zu Ostern doppeltes Datenvolumen. Dabei stehen der CallYa Start, die CallYa Allnet-Flat S, die CallYa Allnet Flat M sowie der CallYa Digital im Mittelpunkt.

Dabei unterscheiden sich die jeweiligen Tarife in den Leistungen und somit auch im Preis. Wir blicken exemplarisch auf den besonders beliebten Tarif CallYa Allnet-Flat S. Dieser Tarif beinhaltet eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming, 200 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze sowie (normalerweise) 3GB Datenvolumen (LTE & 5G). Entscheidet ihr euch aktuell für den Tarif, so erhaltet ihr in den ersten sechs Monaten 6GB anstatt 3GB Datenvolumen.

Beim Datenvolumen machen die CallYa-Tarife vorübergehend folgende Sprünge:

Kurzum: Jeder Neukunde erhält beim Erwerb einer Start, S, M und Digital Prepaid-Karte 6 Monate lang ein doppeltes Datenvolumen.

