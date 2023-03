In den letzten Jahren hat WhatsApp mehrere kleinere und größere neue Funktion implementiert. Unter anderem standen dabei Gruppen im Mittelpunkt. Genau an diesem Punkt setzen die Entwickler jetzt noch einmal an und optimieren die Nutzung von Gruppen auf WhatsApp.

Gruppen auf WhatsApp optimal nutzen

WhatsApp hat neue Gruppen-Funktionen für Mitglieder und Admins angekündigt. Zunächst einmal betont WhatsApp, dass man im vergangenen Jahr die sogenannten Comunitys eingeführt hat, um damit ihr das ganze Potential von Gruppen auf WhatsApp auszuschöpfen. Nun kündigt der Messenger-Dienst einige Verbesserungen an, die das Unternehmen vorgenommen hat, um Gruppen übersichtlicher für Admins zu machen und die Navigation für alle zu vereinfachen.

Neue Einstellungen für Admins

Um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Teiler einer Community zu sein und neue Gruppen für sich zu entdecken, gibt WhatsApp Admins mehr Kontrolle über die Privatsphäre-Einstellungen ihrer Gruppen. Dafür hat WhatsApp ein einfaches Tool entwickelt, mit dem Admins jetzt leichter entscheiden können, wer einer Gruppe beitreten kann, wenn sie beispielsweise den Einladungslink ihrer Gruppe teilen oder Nutzer der Gruppe per Einladung beitreten können. Gruppen sind Orte, an denen Menschen sich offen austauschen – teilweise über sehr Persönliches, und es ist wichtig, dass Admins ganz einfach und schnell entscheiden können, wer beitreten darf und wer nicht.

Gemeinsame Gruppen entdecken

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Communitys und ihren größeren Gruppen möchte WhatsApp es Nutzern leicht machen, herauszufinden, welche Gruppen sie mit anderen gemeinsam haben. Egal, ob ihr versucht, euch an den Namen einer Gruppe zu erinnern, die ihr mit jemandem teilt, oder ob ihr die Gruppen ansehen möchtet, in denen ihr beide Mitglied seid. Ihr könnt jetzt ganz einfach den Namen eines Kontakts suchen und die gemeinsamen Gruppen ansehen.

WhatsApp gibt zu verstehen, dass diese beiden neuen Funktionen in den nächsten Wochen weltweit eingeführt. Sollten diese noch nicht bei euch eingetrudelt sein, so habt ein wenig Geduld.