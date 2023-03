Der Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Ihr könnt auf kompatiblen Geräten spielen, die ihr bereits besitzt, einschließlich Fire TV. Darüber hinaus ist auch der Luna Controller hierzulande erhältlich.

Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna ab sofort in Deutschland verfügbar

Amazon hat soeben bekanntgegeben, dass der Cloud-Gaming-Dienst Luna sowie der Luna-Controller ab sofort in Deutschland verfügbar sind. Mit Luna streamt ihr Spiele in Konsolenqualität auf Geräten, die sie bereits besitzen. Prime-Mitglieder (hier könnt ihr Prime kostenlos testen) erhalten ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine monatlich wechselnde Auswahl an Spielen. Darüber hinaus bieten Abonnements für drei verschiedene Spielebibliotheken eine breite Palette von Titeln für jeden Geschmack.

Der Luna-Controller wurde speziell fürs Cloud-Gaming entwickelt. Er verbindet sich über WLAN direkt mit der Cloud, um Spiele bequem zu steuern und die Latenz zu minimieren. Ohne zusätzliche Kopplung oder Konfigurationsänderungen können Spieler nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, beispielsweise vom Fire TV zum Smartphone. Auch eine Verbindung über Bluetooth ist möglich.

Abwechslungsreiche Spielebibliothek

Ob Casual Games, Retro-Klassiker oder AAA-Titel – ihr profitiert bei Amazon Luna von einer abwechslungsreichen Spielebibliothek mit interessanten Titeln für jeden Geschmack. Ihr könnt aus drei verschiedenen monatlichen Abonnement-Optionen wählen:

Luna+: Zugang zu Spielen aus diversen Genres – darunter Action, Abenteuer, Klassiker und mehr. Die größte und vielfältigste Spielesammlung in Luna enthält beliebte Titel wie Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oder Resident Evil 2. Für 9,99 Euro pro Monat umfasst die Luna+-Bibliothek beliebte Titel für Spieler:innen jeden Alters sowie eine Auswahl an Retro-Klassikern von Publishern wie Capcom und SNK.

Zugang zu Spielen aus diversen Genres – darunter Action, Abenteuer, Klassiker und mehr. Die größte und vielfältigste Spielesammlung in Luna enthält beliebte Titel wie Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated oder Resident Evil 2. Für 9,99 Euro pro Monat umfasst die Luna+-Bibliothek beliebte Titel für Spieler:innen jeden Alters sowie eine Auswahl an Retro-Klassikern von Publishern wie Capcom und SNK. Ubisoft+ Multi Access: Ubisofts Abonnementservice bietet Zugang zu beliebten AAA-Titeln von Serien wie Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy oder Far Cry für 17,99 Euro pro Monat.

Ubisofts Abonnementservice bietet Zugang zu beliebten AAA-Titeln von Serien wie Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy oder Far Cry für 17,99 Euro pro Monat. Jackbox Games: Das nur auf Luna erhältliche Jackbox Games-Abonnement umfasst für 4,99 Euro pro Monat beliebte Hits wie Quiplash, Trivia Murder Party und Drawful.

Preise und Verfügbarkeit

Amazon Luna ist ab heute in Deutschland auf kompatiblen Geräten wie Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones verfügbar. Um mit dem Spielen zu beginnen, laden Kund:innen die Luna Controller-App für iOS oder Android herunter, verwenden einen kompatiblen Controller eines Drittanbieters oder erwerben den Luna-Controller für 69,99 Euro unter amazon.de/lunacontroller.

Das Luna+-Abonnement kostet 9,99 Euro pro Monat, Jackbox Games ist für 4,99 Euro und Ubisoft+ Multi Access für 17,99 Euro pro Monat erhältlich.