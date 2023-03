Laut der Gerüchteküche ist Apple derzeit damit beschäftigt, mehrere Produktlinien auf die OLED-Display-Technologie umzustellen. Passend hierzu berichtet The Elec, dass Samsung Display für ein zukünftiges MacBook Air Modell ein neues 13,3 Zoll OLED-Panel entwickelt.

MacBook Air und iPads mit OLED-Displays

LG Display entwickelt offenbar OLED-Displays für die beiden iPad Pro Modelle der nächsten Generation in den Größen 11 sowie 13 Zoll und verfügt nicht über ausreichende Produktionskapazitäten für das MacBook Air, sodass Apple den Auftrag an Samsung gegeben haben soll. Angeblich entwickelt Samsung Display auch ein 11 Zoll OLED-Panel für ein zukünftiges iPad Modell, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen einen Teil der 11 Zoll iPad Pro Bestellungen von LG übernehmen könnte.

Anfang letzten Jahres erfuhren wir, dass Samsung an einer neuen, fortschrittlichen OLED-Produktionslinie für Apple arbeitet. Hier sollen OLED-Panels entstehen, die eine „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird. Samsung soll aktiv an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Apple plant offenbar, nacheinander neue iPad Pro, MacBook Pro und MacBook Air Modelle mit OLED-Displays einzuführen. The Elec ist sich nicht sicher, wann das MacBook Air mit OLED-Display auf den Markt kommen wird, vermutet aber, dass es aufgrund von Apples Zeitplänen für die Produktentwicklung etwa zwei Jahre dauern könnte. Derweil erwartet Display-Analyst Ross Young die Markteinführung eines MacBook Air mit OLED-Panel für das Jahr 2024.

The Elec behauptet außerdem, dass das Projekt zur Entwicklung eines 13,3 Zoll OLED-Panels für ein MacBook Air auch ein Test für die Massenproduktion von OLED-Panels für zukünftige MacBook Pro Modelle ist.