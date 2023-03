Bild-in-Bild ist bereits seit einigen Jahren eine Funktion auf den Apple-Plattformen, mit der ein einzelnes Video in einem schwebenden Fenster angezeigt werden kann, während der Nutzer im restlichen Betriebssystem surft. Anscheinend arbeitet Apple derzeit an einer Erweiterung der Funktion. So entdeckte Steve Moser in der Apple TV App unter iOS 16.5 Beta 1 einige Code-Referenzen, die ein „Multiview“-Erlebnis beschreiben, das bis zu vier gleichzeitige Streams unterstützen würde.

Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion für Apple TV Sport-Streams

Die Apple TV App streamt live Sportspiele wie MLS Season Pass und MLB Friday Night Baseball, wobei Apple Gerüchten zufolge in Zukunft aktiv über weitere Sport-Streaming-Deals verhandeln wird. Wer alle Live-Sportereignisse im Blick haben möchte, könnte hierfür mit der anscheinend geplanten Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion das perfekte Werkzeug erhalten.

Vierfach-Bild-in-Bild-Streaming ist eine Funktion, die bereits von einigen Drittanbieter-Apps wie ESPN und FuboTV auf tvOS angeboten wird, so dass es Sinn ergibt, dass Apple dieses Erlebnis für sein eigenes Sport-Streaming nutzen möchte.

Genau genommen gibt es schon seit einiger Zeit zarte Verweise in der iOS-Codebasis auf eine solche Funktion, diese waren bisher jedoch noch sehr vage. Jetzt wird es endlich konkreter, so dass wir davon ausgehen können, dass Apple Fortschritte bei der Entwicklung macht. Die neuen Code-Zeilen geben uns nun ein viel klareres Bild davon, was wir erwarten können.

Die Funktion ist offenbar vorerst auf Sport beschränkt und wird wohl eher in der TV-App zu finden sein, anstatt in einem systemweiten Videoplayer. Beim Durchsuchen von Sportübertragungen in der TV-App wird der Benutzer gefragt, ob er den Stream im Vollbildmodus oder im Multiview-Modus ansehen möchte. Zudem wird in den Strings ein Rasterlayout erwähnt, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Benutzer versucht, einen fünften Stream zum Raster hinzuzufügen. Dies deutet auf die bereits erwähnte Möglichkeit hin, vier Streams auf einmal zu sehen.

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Apple die Funktion nie veröffentlichen wird. Offiziell ist zumindest noch nichts in der Richtung angekündigt. Auch wenn die Zahl der Code-Referenzen zunimmt, ist keineswegs garantiert, dass sie in absehbarer Zeit zur Verfügung steht. Es würde jedoch durchaus in Apples Interesse sein, ein solches Feature einzuführen, da das Unternehmen seine Sport-Ambitionen in den letzten Monaten verstärkt hat. Es würde uns somit nicht überraschen, wenn wir um Laufe des iOS 17 Software-Update-Zyklus die Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion erhalten.