Jeder kennt Tetris. Das legendäre Puzzlespiel ist eines der beliebtesten Videospiele der Geschichte und wurde seit seiner Entwicklung im Jahr 1984 über 200 Millionen Mal verkauft. Aber nicht jeder kennt die ungewöhnliche Geschichte hinter dem Spiel – ein Thriller aus der Zeit des Kalten Krieges, der im neuen Apple TV+ Film Tetris erzählt wird. Um die Veröffentlichung von Tetris am Freitag zu feiern, haben sich Apple und PlayStudios zusammengetan, um den Tetris-Spielern eine kostenlose Apple TV+ Testversion zu schenken. Zudem hat Apple TV+ das neue Feature-Video „The Real People Behind Tetris“ veröffentlicht. Der Film feiert am morgigen Freitag (31.03.2023) seine Premiere auf Apple TV+.

1 Monat Apple TV+ für 5 Runden Tetris

Im Rahmen der Veröffentlichung des Apple TV+ Films, können Spieler Punkte einlösen, die sie durch das Erfüllen von täglichen Missionen und Herausforderungen in dem Spielvorbild Tetris erhalten. So können wir 2.000 Ingame-Punkte gegen eine einmonatige kostenlose Apple TV+ Testversion einlösen.

Tetris kann kostenlos aus dem App Store auf iPhones und iPads mit iOS 11 bzw. iPadOS 11 und neuer heruntergeladen werden.

Andrew Pascal, CEO von PlayStudios, sprach mit For The Win über die Apple-Partnerschaft und die Einführung der playAwards für Tetris.

„Dies ist eine aufregende Entwicklung für Tetris und ein bahnbrechender Fortschritt für Casual Mobile Gaming insgesamt“, so Pascal. „Unsere Spieler sammeln Treuepunkte für etwas, das sie lieben, und können diese Punkte für eine Reihe von angenehmen Reise- und Freizeitaktivitäten verwenden. Gleichzeitig lernen unsere Reward-Partner leidenschaftliche Konsumenten kennen – alle gewinnen.“

Bis ihr die notwendigen 2.000 Ingame-Punkte in Tetris zusammenhabt, dauert es in der Regel nicht lange. Mit rund 5 Runden solltet ihr dabei sein. Die einmonatige kostenlose Testphase ist jedoch nur für neue Abonnenten einlösbar. Zudem kann sie nicht von Kunden des Apple One Abo-Pakets genutzt werden. Falls ihr Apple TV+ noch nicht genutzt habt, könnt ihr den erspielten Testmonat bis zum 8. Juni 2023 einlösen.

Die wahren Menschen hinter Tetris

In Tetris spielt Taron Egerton die Rolle von Henk Rogers, einem Videospieldesigner, der 1989 in die Sowjetunion reist, um den Schöpfer des Spiels, Alexey Pajitnov (Nikita Yefremov), zu treffen und zu versuchen, sich die Handheld-Rechte an dem Spiel zu sichern, damit Tetris zusammen mit Nintendos revolutionärem neuen Game Boy-System vertrieben werden kann.

Zum Start des Films am Freitag hat Apple TV+ das neue Video „The Real People Behind Tetris“ veröffentlicht, das einen Blick auf die Charaktere der Geschichte rund um Tetris wirft: