„Human: Fall Flat“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir euch Mittwoch auf „The Big Door Prize“ und im Laufe des heutigen Vormittags auf „Tetris“ und „Eule Eva“ und somit auf Neuigkeiten auf Apple TV+ aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apples Spiele-Abo-Plattform weiter.

„Human: Fall Flat“ auf Apple Arcade gestartet

Der preisgekrönte, urkomische Physik-Platformer, wurde am heutigen Freitag in den Arcade-Katalog aufgenommen. Zum Start wird das Spiel 21 Levels enthalten, darunter die kürzlich eingeführten Red Rock und Tower.

In der Spielebeschreibung heißt es

Human: Fall Flat+ ist ein leichtherziger Physik-Plattformer, der in schwebenden Traumlandschaften stattfindet. Das Spiel kann allein oder mit bis zu 4 Spielern gespielt werden. Kostenlose neue Level belohnen die lebhafte Community. In jedem traumhaften Level gilt es, ein neues Gebiet zu erforschen, von Villen, Schlössern und Azteken-Abenteuern bis hin zu verschneiten Bergen, unheimlichen Nachtlandschaft und Industriestandorten. Mehrere Routen führen durch jedes Level und schöne, verspielte Rätsel versichern, dass Erkundung und Einfallsreichtum belohnt werden.

„Human: Fall Flat“ ist für 1 bis 4 Spieler geeignet und kann hier auf Apple Arcade geladen werden.

Weitere spannende Neuerungen

Im Laufe des Monats gab es außerdem spannende Updates für beliebte Spiele im Katalog darunter neue Rezepte zum japanischen Frühlingsfest (Matsuri) und Anpassungsoptionen in Cooking Mama: Cuisine!, ein Update der Spielerliste und zehn neue Greatest Players in NBA 2K23 Arcade Edition, noch mehr neue Story-Levels (Nixie Sectors 1-5) in Jetpack Joyride 2 und ein neuer Schwierigkeitsgrad „Legend“ für Einzelspieler in Warped Kart Racers.

Zu den weiteren Spielen, die diesen Monat neue Inhalte erhalten, gehören Dead Cells+, Football Manager 2023 Touch, Mini Motorways, Temple Run: Puzzle Adventure, Castle Crumble, LEGO Star Wars: Castaways und viele mehr.