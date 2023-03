Mitte dieses Monats wurde bekannt, dass Apple Gangnam am heutigen Freitag (31. März 2023) seine Eröffnung feiern wird. Dieser liegt in der Nähe der U-Bahn-Station Shinnonhyeon im Süden Seouls und öffnete vor wenigen Stunden erstmals seine Pforten. Damit betreibt Apple mittlerweile seinen fünften Store in Südkorea und möchte im Samsung-Heimatland weiter Fuß fassen.

Apple Gangnam: neuer Store in Südkorea eröffnet heute

Apple Gangnam feiert heute seine Eröffnung. Genau genommen befindet sich der Store in Seouls belebtem, weltberühmten Gangnam District. Apple Gangnam ist ein spannender Ort, an dem Kunden das umfangreiche Angebot an Produkten und Services von Apple entdecken, Support von hochqualifizierten Teammitgliedern erhalten und an kostenlosen Today at Apple Sessions teilnehmen können.

Das Team von Apple Gangnam umfasst nahezu 150 hochqualifizierten Mitarbeitern, die zusammen mehr als ein Dutzend Sprachen sprechen. Neben den Produkten und Service dürften in erster Linie die kostenfreien Today-at-Apple-Sesssions und weiteren Events anziehend für Kunden sein.

So können Musikfans zum Beispiel ab dem 1. April die Magie von 3D Audio in einem zeitlich begrenzten Pop-Up-Studio erleben, in dem die aufstrebende K-Pop-Gruppe NewJeans von ADOR auftreten wird. An Freitag- und Samstagabenden — jeweils zur vollen Stunde von 17 bis 19 Uhr — können Besucher eine spezielle Hörsession mit ihrem Hit „OMG (Apple Music Edition)“ genießen. Während der 15-minütigen Session werden die Teilnehmer die branchenführende Klangqualität von 3D Audio erleben. Die Version des Songs wird nur auf Apple Music verfügbar sein.

Zur Feier der Eröffnung von Apple Gangnam könnt ihr eine von Apple Music zusammengestellte Playlist hören, die die kreative Energie des Viertels widerspiegelt sowie eine maßgeschneiderte Sammlung von Filmen und Fernsehserien auf Apple TV entdecken, die von Neuanfängen inspiriert sind.