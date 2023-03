Im September wird mit der Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle gerechnet. Somit trennen uns noch etwas mehr als fünf Monate von der begleitenden Apple Keynote. Der Hersteller wird sämtliche Hardwareentscheidungen getroffen haben und nur im absoluten Notfall noch eimal größere Umplanungen vornehmen. In den letzten Wochen sind verstärkt Gerüchte zu den kommenden Modellen aufgetaucht, so dass wir langsam aber sich ein immer besseres Bild davon bekommen, in welche Richtung es geht. So soll das iPhone 15 Pro über berührungsempfindliche Tastern (Solid-StateTasten) verfügen, dessen Empfindlichkeit softwareseitig einstellbar ist.

iPhone 15 Pro: Empfindlichkeit der Solid-State-Tasten lässt sich anpassen

Im Macrumors-Forum hat sich ein Leaker erneut zu Wort gemeldet, der bereits in der Vergangenheit akkurate Informationen im Vorfeld einer Apple Ankündigung liefern konnte. Er untermauert noch einmal, dass Apple bei den Pro-Modellen auf sogenannten Solid-StateTasten setzen wird.

Einige iPhone-Benutzer äußerten im Forum Bedenken, wie die neuen kapazitiven Tasten richtig funktionieren, wenn eine Hülle angebracht ist oder wenn Handschuhe getragen werden. Als Reaktion darauf hat der Tippgeber zu verstehen gegegen, dass iOS 17 einen neuen Schalter in den Einstellungen enthalten wird, mit dem Anwender die Empfindlichkeit der Tasten anpassen können, um diesen unterschiedlichen Nutzungsszenarien gerecht zu werden.

Darüberhinaus gab der Leaker zu verstehen, dass Apple beim iPhone 15 Pro über einen neuen Ultra-Low-Power-Chip verfügen wird, der die berührungsempfindlichen Tasten mit Strom versorgt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Stromversorgung soll zudem noch für eine gewisse Zeit gewährleistet sein, wenn der Akku des Gerätes leer ist. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass Apple anstatt eines Stummschalters bei den Pro-Modellen eine Actiontaste (wie bei der Apple Watch Ultra) verbauen wird, die sich individuell konfigurieren lässt. Das eingebundene Foto zeigt, wie das Ganze aussehen könnte.