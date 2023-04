Seit etwas mehr als zwei Wochen läuft die dritte Staffel zu „Ted Lasso“ (hier der offizielle Trailer), seit kurzem steht Folge 303 „4-5-1“ zur Ansicht auf Apple TV+ bereit. Um weiterhin den Marketing-Fokus auf die beliebte Comedy-Serie zu legen, hat Apple einen weiteren kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht.

„Ted Lasso – Rebecca Puts Zava in His Place“

Apple TV+ hat den Clip „Ted Lasso – Rebecca Puts Zava in His Place“ veröffentlicht. Dieser zeigt eine Szene aus Folge 302 „Ich will nicht zu Chelsea“. Zu sehen ist, wie es Rebecca gelingt, Zava so zu beeindrucken, dass er nicht zu Chelsea, sondern zu Richmond wechselt.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

Die ersten drei Folgen zu „Ted Lasso – Staffel 3“ haben uns gut gefallen, insbesondere die Folge „4-5-1“ hat uns regelmäßig zum Schmunzeln und Lachen gebracht. Wir sind schon gespannt, wie es kommenden Mittwoch mit Folge 304 „Das große Spiel“ weitergeht.