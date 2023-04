Apple Geräte sind grundsätzlich sehr sicher in der Anwendung, aber dennoch sollten Apple Nutzer nicht ihren Datenschutz vernachlässigen. Auch auf einem Mac oder iPhone können Daten Leaks entstehen, eure Verbindung kann in öffentlichen Netzwerken beobachtet werden und euer ISP (Internet Service Provider) kann gezielt eure Bandbreite drosseln.

Es ist also auch als Apple Nutzer wichtig, Daten zusätzlich zu verschlüsseln und die eigene IP-Adresse zu verbergen. Doch wie wird das gemacht? Ein VPN ist dafür genau das richtige. Es ist eine Technologie, die im Idealfall eure IP-Adresse verbergen und ersetzen kann, euch vor Malware schützt, eure Verbindung verschlüsselt, und euch so online unsichtbar macht. So könnt ihr mit einem VPN zum Beispiel auf Inhalte zugreifen, die nur in bestimmten Regionen verfügbar, d.h. geoblockiert, sind. Ihr könnt euch beispielsweise mit einem VPN-Server in den USA verbinden und habt so Zugang zu allen USA Streaming Bibliotheken, die möglicherweise an eurem Standort nicht verfügbar oder gesperrt sind.

So verwendet ihr ein VPN auf eurem Apple Geräte

Falls ihr euch fragt, wie ein VPN genau funktioniert und wo ihr ein passendes VPN für euch finden können, so stattet beispielsweise VPNpro einen Besuch ab. Dort findet ihr alles, was ihr über Online-Sicherheit und Datenschutz und natürlich über VPNs wissen müsst. Verschiedene VPN-Anbieter werden ausführlich verglichen und bewertet, und es werden Tutorials und Anleitungen zur Verfügung gestellt. So könnt ihr euch sowohl bei der Auswahl eines VPNs als auch bei Problemen, Tipps und Tricks auf VPNpro verlassen.

So erkennt ein gutes VPN

Ob ein VPN gut ist, hängt stark von Ihren eigenen individuellen Bedürfnissen ab. Dennoch gibt es einige Merkmale, die ein VPN auf jeden Fall beinhalten sollte und die von Anbieter zu Anbieter variieren. Hier eine Liste dieser Merkmale und worauf Sie achten sollten.

Sicherheit: Ein VPN sollte hauptsächlich eure online Sicherheit erhöhen. Stellt sicher, dass die grundlegenden Schutzfunktionen wie zum Beispiel die AES-256-Verschlüssellung, ein Kill Switch und ein Leakschutz im VPN-Dienst enthalten sind und genutzt werden können.

Um genauere Informationen zu verschiedenen VPN-Anbietern und die unterschiedlichen Merkmale zu erhalten, besucht VPNpro. VPN-Anbieter werden dort ausführlich getestet, bewertet und miteinander verglichen.

So installieren Sie ein VPN auf Ihrem Apple Gerät.

Die Installation eines VPNs auf eurem Apple Gerät ist sehr einfach. Wählt den für euch passendsten VPN-Anbieter aus. Meistens könnt ihr aus verschiedenen Abonnements auswählen, die sich in Dauer und Preis unterscheiden. Ladet euch die Anwendung des Anbieters herunter und meldet euch an. Viele VPN-Anbieter haben spezielle Apps für Apple Geräte, es empfiehlt sich also, so einen Anbieter zu wählen. Verbindet euch mit einem beliebigen VPN-Server, der sich an einem von euch bevorzugten Standort befindet. Sobald die Verbindung steht, genießt zuvor blockierte Inhalte und ausgezeichnete Sicherheit.

Fazit

Trotz des hohen Sicherheitsstandards von Apple Geräten, kann ein VPN eure Daten zusätzlich schützen und euch online unsichtbar machen. So haben weder Hacker noch euer ISP eine Chance, euch online zu beobachten, auszunutzen und einzuschränken.

Zusätzlich hilft euch das globale Servernetzwerk eines VPNs, Geoblockierungen ganz einfach zu umgehen und Inhalte freizuschalten, die nur am anderen Ende der Welt verfügbar sind. Nehmt euch Zeit, um eure Bedürfnisse zu erkennen und ein für euch passendes VPN auszuwählen. Dafür solltet ihr Merkmale wie Sicherheit, Datenschutz, Geschwindigkeit, Kompatibilität. Server, Preis und Kundendienst beachten.