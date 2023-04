Im März startete mit „My Kind of Country“ ein Musikwettbewerb auf Apple TV+. Mittlerweile stehen alle acht Episoden auf Apples Video-Streaming-Dienst zur Ansicht bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auch der Gewinner bzw. die Gewinnerin feststeht. Am Ende hatte Micaela Kleinsmith die Nase vorn. Darüberhinaus hat Apple TV+ ein paar weitere Clips zur Show auf YouTube freigegeben.

Apple TV+ gibt Gewinner von „My Kind of Country“ bekannt

In den vergangenen Wochen hatten wir euch mehrfach auf „My Kind of Country“ aufmerksam gemacht und euch auf die zahlreichen kurzen Clips auf YouTube (hier und dort) hingewiesen. Der Wettbewerb ist nun zu Ende und Apple TV+ hat Micaela Kleinsmith als Gewinnerin von „My Kind of Country“, der neuen Musikwettbewerbsserie von Reese Witherspoons „Hello Sunshine“, und der ausführenden Produzentin und mehrfach mit dem Grammy Award ausgezeichneten Star Kacey Musgraves bekannt gegeben. Als Gewinnerin erhält Kleinsmith eine lebensverändernde Erfahrung von Apple, einschließlich globaler Präsenz auf den Plattformen Apple TV+ und Apple Music.

Kleinsmith, die ursprünglich von Orville Peck gefördert wurde, eroberte die Herzen der Scouts mit ihrem unglaublichen Gesang und ihrem sichtbaren Wachstum als Künstlerin während der gesamten Reise von „My Kind of Country“. In den letzten Folgen singt Kleinsmith sowohl einen Originalsong „Stupid Love“ als auch ein einzigartiges Cover von „If I Die Young“ von The Band Perry.

„Ich war so geehrt und aufgeregt, als Gewinnerin von ‚My Kind of Country‘ ausgewählt worden zu sein“, sagte die Gewinnerin der Serie, Micaela Kleinsmith. „Dieser Wettbewerb war so ein Segen und ich bin einfach so dankbar, dass ich auf einer globalen Plattform wie Apple TV+ von so vielen anderen talentierten Künstlern lernen konnte. „My Kind of Country“ gab mir eine Gelegenheit, die mir normalerweise in der Branche nicht zur Verfügung gestanden hätte, und unterstreicht die Notwendigkeit der Country-Musik, ihre Türen für neue Talente und neue Ideen zu öffnen. Danke an Jimmie Allen, Mickey Guyton, Orville Peck, Reese Witherspoon und Kacey Musgraves, die mir diese Chance gegeben haben. Ich kann es kaum erwarten, dass Fans meine neue EP ‚Butterfly‘ auf Apple Music anhören.“

Kleinsmiths EP „Butterfly“ wird ab sofort über Platoon auf Apple Music veröffentlicht, die ihre drei Originalsongs „Butterfly“, „Eternity“ und „Raise A Cup“ enthält, die sie mit dem renommierten Musikproduzenten Tommy Sims aufnehmen durfte. Darüberhinaus veröffentlichte sie auch das Cover von The Band Perrys „If I Die Young“. Alle Songs können ab sofort gestreamt werden.

Die EP „Butterfly“ der „My Kind Of Country“-Gewinnerin Micaela Kleinsmith könnt ihr hier auf Apple Music anhören. Darüberhinaus könnt ihr die Musik von allen Künstlern der Show in Spatial Audio auf der begleitenden Wiedergabeliste „My Kind of Country“ auf Apple Music genießen.

Begleitend zur Bekanntgabe der Gewinnern hat Apple TV+ noch ein paar weitere Clips zur Show auf YouTube veröffentlicht

