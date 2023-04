Über das Osterwochenende sind neue Renderings zum kommenden iPhone 15 Pro Max aufgetaucht, die uns einen konkreten Eindruck bescheren, was uns in rund fünf Monaten erwartet. Im September wird mit der Ankündigung neuer iPhone 15 Modelle gerechnet und so langsam aber sicher wird es in der Gerüchteküche immer konkreter.

Die nun aufgetauchten Renderings zum iPhone 15 Pro Max zeigen uns den bisher vermutlich besten Design-Ausblick auf das kommende Spitzemnmodell. Neuerungen zu den bisherigen Leaks gibt es nicht wirklich, nichtsdestotrotz erhalten wir so einen immer besseren Einblick in die Design-Sprache des kommenden Pro Max-Modells.

Oftmals nutzen Case-Hersteller sogenannte CAD-Renderings, um sich im Vorfeld der iPhone-Ankündigung auf die neuen Modelle vorzubereiten. Von solch einer Quelle hat Leaker @ShrimpApplePro das jüngste Material erhalten. Es scheint, dass der Kamerabuckel auf der Rückseite noch einmal etwas größer wird. Demnach soll der Kamerabuckel des iPhone 15 Pro Max 3.78mm dick sein. Dies wäre rund 5 Prozent größer als beim iPhone 14 Pro Max.

Excited to share photos of the iPhone 15 Pro Max CAD! This one was source from a case manufacturer. I know others have already shared the 3D model, but I wanted to give you my own w/ a closer look. As promised, the most detailed! 🧵 pic.twitter.com/FZGBueAgLl

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 8, 2023