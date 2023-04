WhatsApp, Facebook und Instagram gehören allesamt zu Meta. Nun gibt es konkrete Hinweise darauf, dass die Netzwerke weiter zusammenwachsen und Anwender optional ihren WhatsApp Status automatisiert in Facebook Stories teilen können. Auch ein automatischen Posten des WhatsApp Status in Instagram Stories ist denkbar.

WhatsApp Status lässt sich bald automatisch in Facebooks Stories teilen

WhatsApp arbeitet aktuell an der Möglichkeit, dass sich Beiträge im WhatsApp Status schnell und bequem mit Facebook Stories teilen lassen. Grundsätzlich lassen sich schon jetzt WhatsApp Status Beiträge in Facebook Stories teilen, allerdings bedarf es noch eines Umweges über die Facebook-App, wo ihr noch einmal separat den Inhalt teilen müsst. Genau dieser Zwischenschritt soll entfallen.

WABetaInfo hat in der neuesten WhatsApp Beta für iOS 23.7.0.75 konkrete Hinweise darauf entdeckt, dass das Teilen des WhatsApp Status in Facebook Stories noch komfortabler über die Bühne geht. An der Stelle sei vorab erwähnt, dass der Anwender jederzeit Kontrolle über seine Status-Updates verfügt und entscheiden kann, welche Status-Updates immer und automatisiert geteilt werden sollen. Die Funktion ist grundsätzlich deaktiviert und muss von Nutzer eingeschaltet werden, wenn dieser das Features nutzen möchte. Das Ganze kann dann unter WhatsApp -> Einstellungen -> Datenschutz -> Status aktiviert werden.

Ist die Funktion aktiviert, so wird euer WhatsApp Status automatisiert und ohne WhatsApp verlassen zu müssen in Facebook Stories geteilt. Kurzum: Ihr spart Zeit und ein wenig Aufwand. Vermutlich wird die Funktion zukünftig auch noch auf Instagram Stories ausgeweitet. Noch befindet sich automatische Teilen in der Entwicklung. Aktuell kann noch nicht gesagt, werden, wann das Feature in der finalen Version zur Verfügung steht.