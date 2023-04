Die Zeiten von regelmäßigen Rabatt-Aktion auf iTunes & App Store bzw. Apple Geschenkkarten sind längst vorbei. Von daher geben wir uns mit „kleineren“ Aktionen mittlerweile zufrieden. Falls ihr dieser Tage auf der Suche nach einem Bonus beim Kauf von Apple Geschenkkarten seid, so führt euch der Weg zu Netto. Ihr erhaltet einen 10 Prozent Netto-Coupon beim Kauf einer Apple Geschenkkarte.

Netto: 10 Prozent auf Apple Geschenkkarten

Wie heißt es so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Besser einen kleinen Bonus mitnehmen, also komplett darauf zu verzichten. Beim Kauf einer Apple Geschenkkarte bei Netto könnt ihr in der laufenden Woche indirekt sparen.

Ab sofort und noch bis zum kommenden Samstag (15. April 2023) erhaltet ihr beim Kauf einer Apple Geschenkkarten (10 Euro bis 250 Euro) einen Netto-Gutschein in Höhe von 10 Prozent des Kaufwertes. Diesen könnt ihr dann wiederum beim nächsten Netto-Einkauf einsetzen. Auf eine Einschränkung macht Netto allerdings aufmerksam. Den 10 Prozent Coupon könnt ihr nicht zum Kauf von Geschenk- oder Gutscheinkarten einlösen.