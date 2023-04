Bevor Apple Anfang Juni einen ersten Ausblick auf iOS 17 geben wird – die diesjährige WWDC findet vom 05. bis 09. Juni statt – tauchen nun zahlreiche Informationen auf, wie Apple das kommende iPhone-Betriebssystem aufwerten möchte.

Ein Leaker, der bereits mehrfach seine guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich nun auf Twitter zu Wort und teilt seine jüngsten Erkenntnisse zu iOS 17. Apple wird das kommende iPhone-Betriebssystem am 05. Juni zum Start der WWDC erstmals der Weltöffentlichkeit vorstellen. Im Vorfeld gibt es nun Informationen, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird.

Zunächst einmal spricht der Leaker davon, dass alle iPhone-Modelle, die iOS 16 unterstützen (inkl. iPhone X und iPhone 8), auch mit iOS 17 harmonieren werden. Bei iPadOS 17 könnten Modelle mit A9 und A10 Chip hinten runterfallen. Dies soll allerdings erst in den kommenden Wochen entschieden werden. Gut möglich, dass Apple den Start der Beta-Phase abwartet und testet, wie gut iPadOS 17 auf den älteren Geräten läuft. Grundsätzlich sollen Leistung, Effizienz, Stabilität und langfristige Unterstützung älterer Geräte die Hauptmerkmale des kommenden Updates sein. Nichtsdestotrotz dürften die ersten Beta-Versionen insbesondere auf älteren Geräten noch sehr holprig laufen.

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17.

