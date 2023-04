Vor wenigen Wochen wurde die Nothing Ear (2) Kopfhörer angekündigt und auf den Markt gebracht. Nun hat der Hersteller ein Firmware-Update veröffentlicht, um ein paar Optimierungen vorzunehmen.

Nothing Ear (2): Firmware-Update 1.01.88 ist da

Nothing hat mit dem Update auf 1.01.88 ein erstes Software-Update für die im März eingeführten Nothing Ear (2) veröffentlicht, um Nutzenden ein optimiertes Hörerlebnis zu bieten.

In den Release-Notes heißt es

Fehlerbehebung der Klangverzerrung bei Verwendung des LHDC-Codecs

Verbesserung der allgemeinen Latenzzeit des Sounds

Optimierung des adaptiven ANC, sodass die Geräuschunterdrückung nun noch müheloser an unterschiedliche Klangumgebungen angepasst werden kann

Verbesserung der Genauigkeit der Anzeige des Verbindungsstatus beim Anschließen und Trennen der Ear (2) vom Strom

Optimierte Gesprächsqualität, damit die Stimme des Gesprächspartners besser zu verstehen ist

Verbesserung der In-Ear-Erkennungsfunktion, um besser zu erkennen, wann der Ton abgespielt und pausiert wird

Version 1.0.1.88 ist jetzt zum Download in der Nothing X-App verfügbar. Für das Update müsst ihr nur in der Nothing X-App zu „Settings“ > „Firmware Update“ (Einstellungen > Firmware-Update) wechseln. Dort müsstet ihr Version 1.0.1.88 vorfinden. Während des Updates müssen sich eure Ohrhörer im Gehäuse befinden, der Deckel muss geöffnet sein.

Die Nothing Ear (2) schlagen mit 149 Euro zu buche und sind seit März im Handel erhältlich.