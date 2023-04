Im Februar dieses Jahres startete die Laufbahnerkennung mit der Apple Watch in Deutschland. Ab sofort ist dieses watchOS 9 Funktion auch in Frankreich und den Niederlanden freigeschaltet.

Apple Watch: Laufbahnerkennung startet in Frankreich und den Niederlanden

Nachdem die Laufbahnerkennung für die Apple Watch zunächst in den USA und anschließend in Deutschland freigeschaltet wurde, steht diese nun in zwei weiteren Ländern zur Verfügung.

Grundsätzlich dient die Laufbahnerkennung zur präziseren Trainingsaufzeichnung auf einer Laufbahn, spricht in einem Leichtathletik-Stadion. Solltet ihr ein Lauftraining in einem Leichtathletikstadion starten, so weist euch die Apple Watch auf die Laufbahnerkennung hin und ermöglicht es, für das Training die gewählte Bahn einzutragen. Dabei setzt der Hersteller aus Cupertino nicht nur auf GPS-Daten, sondern auch auf Kartendaten soweit eine Datenbank mit Details zu Leichtathletikanlagen. Auch ein Laufbahnwechsel während eures Trainings ist möglich und lässt sich in der Apple Watch verzeichnen.

Die Apple Watch benötigt – andere als andre GPS basierte Sportuhren – keine Kalibrierung. Das bedeutet, dass ihr nicht erst einmal eins, zwei Runden laufen müsst, um die Apple Watch einzurichten. Die Apple Watch kennt die Laufbahn bereits und kann direkt mit der Aufzeichnung beginnen. Laut Apple sind „normale“ Laufbahnen mit klaren Laufbahnmarkierungen in der Datenbank enthalten, so dass die Uhr aufgrund des GPS-Signals erkennt, in welchem Leichtathletikstation sie sich aufhält.

Wir haben die Laufbahnerkennung vor wenigen Wochen in zwei unterschiedlichen Leichtathletik-Stadien problemlos nutzen können. Die Uhr erkennt das Stadion und schlägt die Laufbahnerkennung automatisch vor.