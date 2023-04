Apple Watch Armbänder kann man nie genug haben, zumindest ist eine kleine Auswahl an Armbändern nicht verkehrt. So kann man je nach Lust und Laune bzw. je nach Anlass das passende Armband verwenden. Nomad bringt nun leichte Aluminium-Armbänder für Apple Watch auf den Markt, um die Auswahl an Apple Watch Armbändern noch einmal zu vergrößern.

Nomad kündigte leichte Aluminium-Armbänder für Apple Watch an

Der Hersteller Nomad ergänzt sein Sortiment an edlen Metall-Armbändern für die Apple Watch um ein Modell aus leichtem, langlebigem Aluminium. Genau genommen, sind es zwei Armbänder in den Farben Silber und Space Gray. Dank gebürstetem Aluminium und Überzug aus diamantähnlichen Kohlenstoffschichten überzeugt das Uhrenband durch ein mattes Finish, passend zur Apple Watch, und Resistenz gegen Kratzer. Die magnetische Schnalle mit starken Neodym-Magneten sorgt für einen sicheren Sitz und komfortables Öffnen. Das größenverstellbare Watch-Band ist mit allen 42mm-, 44mm-, 45mm- und 49mm-Versionen der Apple Watch kompatibel.

Alle Fakten im Überblick:

Besonders leichtes, langlebiges Uhrarmband für die Apple Watch

Gefertigt aus Aluminium und überzogen mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) zum Schutz vor Kratzern

Mattes Finish dank gebürstetem Aluminium, passend zum Look der Apple Watch

Verstellbare Glieder und integrierte Ösen aus Aluminium

Magnetischer Schnallenverschluss aus Edelstahl mit starken Neodym-Magneten für festen Halt und komfortables Öffnen

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Uhr befestigt ist.

Einheitsgröße für eine Handgelenksbreite von 130 bis 225 Millimeter, davon 116 Millimeter auf der einen und 104 Millimeter Länge auf der anderen Seite

Inklusive passendem Werkzeug zum Verstellen der Armbandlänge

Kompatibel mit allen 42mm-/44mm-/45mm-/49mm-Modellen der Apple Watch

Gewicht: 52 Gramm

Lieferumfang: Uhrenarmband aus Aluminium, Werkzeug zum Anpassen der Länge

Ab sofort in Silber und Space Gray für je 249,95 Euro bei Amazon erhältlich