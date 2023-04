Einem neuen Bericht zufolge ist ein Tester, der das kommende Mixed-Reality-Headset von Apple ausprobiert hat, von der Erfahrung nicht nur positiv überrascht, sondern geradezu „überwältigt“. Das klingt nicht nur vielversprechend, sondern bringt uns endlich eine praxisnahe Meldung zu Apples ambitionierten Mixed-Reality-Projekt, nachdem zuletzt von Verschiebungen, möglichen Anwendungsgebieten und skeptischen Mitarbeitern die Rede war.

Tester ist beeindruckt von „Apple Reality Pro“

Es wird erwartet, dass Apple im Juni auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC 2023 ein Mixed-Reality-Headset vorstellen wird, das intern als „Reality Pro“ bezeichnet wird. Seit Jahren wird über das Headset gemunkelt, nun soll es schon in wenigen Wochen vorgestellt werden. Gerüchten zufolge wird das Headset rund 3.000 Dollar kosten, Apps für Fitness, TV, Spiele, Videokonferenzen, Lesen und vieles mehr enthalten, sowie Augen- und Hand-Tracking, Apple Silicon-Verarbeitungsleistung und einen externen Akku.

Während wir viele theoretische Gerüchte über die Hardware und Software gehört haben, die Apple vorstellen könnte, haben wir nicht viel darüber gehört, ob dieses Headset tatsächlich gut ist oder nicht. Das heißt, bis jetzt.

Laut dem zuverlässigen Leaker Evan Blass, bekannt als @evleaks, gab es mehrere Gelegenheiten, das kommende Mixed-Reality-Headset von Apple zu testen. Die Erfahrungen und Aussichten eines Insiders mit dem Gerät sollen sich dabei dramatisch verbessert haben.

In einem Tweet erklärte Blass:

„Eine Person, die ich kenne, die mehrere Gelegenheiten hatte, die kommende erste Generation (Apple) XR zu testen, klagte früher noch über die «unzureichenden» Fähigkeiten und spricht jetzt von einem «überwältigenden» Erlebnis, das die neueste Hardware/Firmware bietet.“

Das ergibt durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass Apple zum ersten Mal in eine neue Produktkategorie einsteigt und wahrscheinlich einige bedeutende Änderungen und Anpassungen vornimmt, um das Rezept für den VR-Erfolg zu finden. Verschiedene interne Prototypen wurden zweifelsohne stark verändert, um zu dem Produkt zu gelangen, das Apple bald vorstellen wird. Es wurde sogar berichtet, dass ein internes Testgerät so schwer war, dass es während der Tests an einem Kran aufgehängt werden musste.

Zwar wird einstimmig erwartet, dass Apple das neue Headset im Juni vorstellt, doch jüngste Berichte deuten darauf hin, dass das Erscheinungsdatum von „Reality Pro“ noch Monate entfernt sein könnte. Apple will den Entwicklern Zeit geben, um Apps und Erfahrungen zu entwickeln, die über den Erfolg des Produkts auf dem Markt entscheiden werden. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass wir uns auf ein atemberaubendes Erlebnis freuen können.