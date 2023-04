Apple bereitet eine Lösung für Abrechnungsprobleme bei Abo-Verlängerungen vor, so dass Nutzer eine bestimmte App nicht mehr verlassen müssen, falls Probleme bei der Zahlungsabwicklung bestehen.

Apple hat eine Ankündigung auf seiner Entwickler-Webseite gemacht. Anwender werden ab Sommer, wenn sich ein Abonnement mit automatischer Verlängerung aufgrund eines Abrechnungsproblems nicht verlängert, direkt in der App aufgefordert, ihre Zahlungsmethode zu aktualisieren.

Die Popup-Nachricht wird direkt vom System bereitgestellt und ermöglicht es Anwendern, die Zahlungsmethode für ihre Apple-ID zu aktualisieren, ohne die App verlassen zu müssen. Bis dato mussten Abrechnungsprobleme über die Apple ID Einstellungen gelöst werden. Diese Zwischenschritte fallen demnach mit. Sowohl Apple als auch Entwickler dürften sich von dieser Neuerung versprechen, dass weniger Abos bei Zahlungsprobleme „gekündigt“ werden. Apple sagt, dass Entwickler nichts tun müssen, um diese Funktion zu übernehmen. Stattdessen ist es Teil des StoreKit-Frameworks mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4.

Apple schreibt

Bald wird es für Ihre Kunden einfacher denn je sein, Zahlungsprobleme zu lösen, damit sie Ihre Inhalte, Dienste und Premium-Funktionen weiterhin abonnieren können. Wenn sich ein Abonnement mit automatischer Verlängerung aufgrund eines Abrechnungsproblems nicht verlängert, wird ab diesem Sommer in Ihrer App eine vom System bereitgestellte Nachricht mit einer Aufforderung angezeigt, mit der Kunden ihre Zahlungsmethode für ihre Apple-ID aktualisieren können. Es ist keine Aktion erforderlich, um diese Funktion zu übernehmen. Ab heute können Sie sich mit der Aufforderung in Sandbox vertraut machen. Sie können das Verzögern oder Unterdrücken auch mithilfe von Nachrichten und Anzeigen in StoreKit testen. Diese Funktion erfordert mindestens iOS 16.4 oder iPadOS 16.4.