Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference zu. Diese findet vom 05. bis 09. Juni statt und wird mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 17 und Co. geben. Unter anderem soll Apple an einer Tagebuch-App arbeiten, mit der die täglichen Aktivitäten des Nutzers protokolliert werden können.

Das Wall Street Journal (via Macrumors) berichtet, dass Apple an einer neuen Protokoll-App arbeitet, mit der Anwender im Stile der „Day One“-App ihre täglichen Aktivitäten protokollieren können. Die neue App soll im Rahmen von Apples Bemühungen im Hinblick auf körperliche und geistige Gesundheit umgesetzt werden.

In dem Artikel heißt es

Die Software wird in einer Kategorie sogenannter Journaling-Apps (ähnlich Day One) antreten, mit denen Benutzer ihre Aktivitäten und Gedanken verfolgen und aufzeichnen können. Die neue Apple-App unterstreicht das wachsende Interesse des Unternehmens an psychischer Gesundheit.

Die Apple-Journaling-App mit dem Codenamen Jurassic soll Benutzern dabei helfen, den Überblick über ihr tägliches Leben zu behalten, wie aus den Dokumenten hervorgeht, die die Software beschreiben. Die App analysiert das Verhalten des Benutzers, um festzustellen, wie ein typischer Tag aussieht, einschließlich der Zeit, die zu Hause im Vergleich zu anderswo verbracht wird, und ob ein bestimmter Tag laut den Dokumenten etwas Außergewöhnliches beinhaltete.