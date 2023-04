Apple TV+ hat heute das Weihnachtsspecial „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ angekündigt. Allerdings müsst ihr euch „logischerweise“ noch ein paar Monate gedulden, bis ihr das Feiertagesspecial zu Gesicht bekommt.

Apple TV+ kündigt Weihnachtsspecial „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ an

Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass es später in diesem Jahr mit „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ ein neues musikalisches Feiertagsspecial mit dem Emmy-preisgekrönten „Ted Lasso“-Star Hannah Waddingham geben wird. Produziert wird das Weihnachtsspecial von Done + Dusted, das selbe Team, welche auch für “Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ verantwortlich gezeichnet hat.

„Hannah Waddingham: Home for Christmas“ wird eine fesselnde Nacht liefern, an die man sich gerne erinnern wird, mit schillernden Darbietungen und musikalischen Nummern der für Olivier-nominierten Schauspielerin Hannah Waddingham sowie besonderen Überraschungsgästen. Das Special wird live vor Publikum im London Coliseum aufgezeichnet, und Zuschauer auf der ganzen Welt können mit Waddingham ihre Lieblingszeit des Jahres auf Apple TV+ feiern, während sie festliche Klassiker begleitet von ihrer spektakulären Big Band aufführt.

„Hannah Waddingham: Home for Christmas“ markiert die neueste Zusammenarbeit für Apple TV+ und Katy Mullan von Done + Dusted, zu der auch „My Kind of Country“ gehört, einem Musik-Wettbewerb, der kürzlich zu Ende ging und XXX als Gewinner hervorbrachte. Apple TV+ arbeitete zuvor auch mit Regisseur Hamish Hamilton und Done + Dusted an seinem ersten Weihnachtsspecial zusammen, dem für den Emmy Award nominierten „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“.