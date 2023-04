Apple könnte die bevorstehende WWDC Anfang Juni nutzen, um neuen Macs anzukündigen. Neben den Gerüchten der letzten Wochen tauchen nun drei neue Macs in einer Apple „Wo ist?“-Konfigurationsdatei auf Apples Server auf.

3 neue Macs tauchen in Apple „Wo ist?“-Konfigurationsdatei auf

Entwickler Nicolás Álvarez ist auf den Apple Servern auf Hinweise zu drei neuen Macs gestoßen. Die neuen Macs, die als Mac14,8, Mac14,13 und Mac14,14 bezeichnet werden, tauchen neben dem Mac14,3 and Mac14,12 (Mac mini mit M2 und M2 Pro) in einer Auflistung von Macs in einer „Wo ist?“-Konfigurationsdatei auf.

Álvarez geht davon aus, dass sich die neuen Produkte auf einer Liste von Geräten befinden, bei denen der Hinweis „Sie haben Ihr Gerät zurückgelassen“ deaktiviert werden soll. Somit dürfte es sich um Desktop-Macs handeln. Bei MacBooks hingegen macht Apple auf das Zurücklassen von Macs aufmerksam.

Anhand der schlichten Bezeichnungen Mac14,8, Mac14,13 und Mac14,14 lässt sich nur schwer sagen, welche Macs sich hinter den Identifiern verstecken, da Apple für alle Macs auf diese Bezeichnung setzt. Früher gab es eigene Bezeichnung für die unterschiedlichen Macs, von dieser Vorgehensweise ist Apple allerdings vor einiger Zeit abgerückt.

Der einzige Mac, der den Übergang von Intel zu Apple Silicon noch nicht erlebt hat, ist der Mac Pro. Dieser soll laut Mark Gurman allerdings nicht zur WWDC fertig geworden sein. Ein neuer Mac Studio? Dieser soll erst mit dem M3 zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. Der Mac mini erhielt erst vor wenigen Monaten ein Upgrade. Kommt ein neuer iMac? Zuletzt hieß es, dass Apple bis zum M3-Chip wartet, um dieses Modell zu aktualisieren.

Vor Kurzem wurde ein 15 Zoll MacBook Air als Neuheit zur WWDC gehandelt. Auch ein neues 13 Zoll MacBook Air sowie ein neues 13 Zoll MacBook Pro wurden kolportiert. Dies wären allerdings MacBooks und keine Desktop-Macs.